Món ăn giảm cân nhanh: Trưa nào tôi cũng làm bắp cải trộn mang theo ăn trưa, sau 2 tuần giảm cả 3kg!

Bắp cải là loại rau được sử dụng nhiều trong thực đơn giảm cân vì trong 100g rau bắp cải chỉ chứa khoảng 25calo mà thôi. Bắp cải cũng giàu chất xơ, vitamin A, C, can xi, sắt… Bắp cải chứa nhiều sắt nên rất thích hợp để bổ sung vào thực đơn hàng ngày giúp chống thiếu máu do thiếu sắt.

Do hàm lượng vitamin và chất xơ cao nên bắp cải giúp hỗ trợ điều trì viêm khớp, suy nhược thần kinh, chứng khó tiêu hóa và giúp hạn chế béo phì… Vì vậy, nếu bạn đang thực hiện chế độ ăn kiêng thì hãy thường xuyên ăn món bắp cải trộn dưới đây nhé.