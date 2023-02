Món ăn bị chê 'nghèo' chất trên mâm cơm của người Việt, là 'thuốc' để sống khoẻ, trường thọ

Quét sạch chất độc ra khỏi cơ thể

Các nhà khoa học Ý đã chứng minh rằng mỗi ngày chỉ cần ăn 1 chén rau sống là có thể tăng 2-5 năm tuổi thọ. Bởi trong rau tươi có chứa rất nhiều chất chống oxy hóa tế bào thuộc nhóm polyphenol, beta caroten (tiền chất của vitamin A), vitamin B và C, đây đều là những chất có tác dụng phòng ngừa lão hóa và kháng ung thư.

Thạc sĩ, bác sĩ Dzoãn Thị Tường Vi, Nguyên Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện 198, cho biết, các cụ ta vẫn từng nói "Cơm không rau như đau không thuốc". Rau không chỉ cung cấp vitamin, khoáng chất để hỗ trợ quá trình chuyển hoá trong cơ thể. Rau còn cung cấp nguồn chất xơ tốt cho cơ thể, giúp kích thích nhu động ruột và kéo theo các chất độc ra ngoài.

Chất xơ trong rau tốt cho những người có bệnh lý thừa cân béo phì, đái tháo đường vì chúng có thể làm chậm quá trình hấp thu đường và chất béo trong cơ thể.

Bác sĩ Vi cho biết, ngày nay các loại thực phẩm vô cùng đa dạng nên mọi người dường như đã quên sự hiện hữu của rau trong mỗi bữa ăn. Việc ăn thiếu rau không chỉ khiến cho cơ thể không hấp thu được các vi chất dinh dưỡng mà còn dễ rơi vào tình trạng táo bón.

Còn theo BSCKI Nguyễn Trần Như Thủy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cơ sở 3, cho biết, rau củ có nhiều chất xơ giúp tiêu hóa tốt thức ăn và giảm táo bón. Ăn rau củ hàng ngày giúp giải quyết các tình trạng rối loạn tiêu hóa thường gặp như đầy hơi, ợ nóng, táo bón, trĩ. Rau củ là nguồn cung cấp chất xơ chủ yếu, do vậy việc đa dạng và phong phú hóa các loại rau củ trong bữa ăn hàng ngày sẽ giúp ta khỏe mạnh hơn từ bên trong.

Rau luôn có trên mâm cơm của người Việt, ảnh nguồn: Internet.

Cung cấp vitamin và khoáng chất quan trọng

Bác sĩ Thuỷ cho biết, ngoài cung cấp chất xơ, rau còn cung cấp những vitamin quan trọng mà trong các thực phẩm khác không có được như: vitamn B9, vitamin C, vitamin A, kali…

Trong đó, axit folic (vitamin B9) là một vi chất quan trọng đối với cơ thể. Axit folic đặc biệt cần thiết với phụ nữ đang mang thai để tránh nguy cơ suy dinh dưỡng và ngăn ngừa khuyết tật của ống thần kinh ở thai nhi. Vitamin B9 cũng đã được chứng minh giúp cải thiện nguy cơ giảm thính lực ở người cao tuổi.

Một số loại rau củ chứa nhiều acid folic như: củ dền, măng tây, bông cải xanh, cải mầm Brussels, rau diếp cá, các loại xà lách.

Bên cạnh, vitamin B9, bác sĩ Thuỷ cho biết rau còn cung cấp canxi hỗ trợ quá trình hình thành xương, phòng ngừa loãng xương. Thường các loại rau củ có màu xanh đậm thường chứa nhiều canxi: rau dền cơm, rau cần ta, rau ngót, rau muống, rau lang, cải bó xôi, đậu rồng, bông cải xanh, cải thìa, hoặc giá đỗ,…

Khi nói tới vi chất có trong rau thì cần phải nói tới lượng vitamin trong rau củ giúp tăng cường sức đề kháng. Vitamin C giúp chống oxy hóa và bảo vệ cơ thể khỏi tác động của các gốc tự do (gốc tự do là một trong những tác nhân gây bệnh tim, ung thư và các vấn đề sức khỏe khác). Vitamin C còn giúp cơ thể hấp thu và lưu trữ sắt. Thiếu hụt vitamin C có thể gây chảy máu, bầm tím, hoặc tăng nguy cơ mắc một số bệnh tiêu hóa,…

Bác sĩ Thuỷ cho biết beta-carotene là tiền chất của vitamin A (retinol). Vitamin A giúp cơ thể nhanh phục hồi, duy trì chức năng thị lực, hỗ trợ hệ miễn dịch, chống lại nhiễm trùng và chuyển hóa chất béo trong cơ thể. Beta caroten có nhiều trong các rau củ có màu cam, vàng, đỏ như cà rốt, bí đỏ, ớt chuông vàng, khoai lang hoặc các loại rau xanh như: rau ngót, rau muống, rau dền.

Ngoài ra, rau củ còn là nguồn cung cấp kali cho cơ thể, hỗ trợ trong việc truyền các xung thần kinh và giải phóng năng lượng từ carbohydrate, chất béo, protein và giúp ổn định huyết áp. Kali có nhiều trong bí đỏ, khoai tây, khoai lang, củ dền, cà chua, dưa leo, các loại nấm, các loại rau lá xanh, măng tây, rau chân vịt, bông cải xanh.

Bác sĩ Thuỷ đưa ra một số lưu ý khi ăn rau củ như sau:

- Nấu nước sôi kỹ mới cho rau vào để hạn chế bay hơi 1 số dưỡng chất, hạn chế việc biến đổi chất dinh dưỡng trong rau củ dưới tác dụng nhiệt.

- Nên ăn xen kẽ ăn rau củ được chế biến với rau sống.

- Không nên hâm lại thức ăn nhiều lần và hạn chế dùng rau củ đã chế biến để tủ lạnh qua đêm.