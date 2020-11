Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa, MOMOLAND sẽ chính thức tái xuất sàn đấu Kpop. Đây là màn comeback đánh dấu sự trở lại của nhóm sau gần 1 năm kể từ lần phát hành single Thumbs Up. Trước thềm tái xuất, các trang bán đĩa online cũng đã công bố giá bán cho album của nhóm - Ready Or Not là 8.18$, điều đáng nói là giá bán này đã được giảm đến tận 40%.

Việc MOMOLAND giảm giá album ngay trước thềm phát hành chính thức kích cầu doanh số bán album để điểm cho các sân khấu quảng bá là điều mà fan có thể đoán được, tuy nhiên việc giảm giá đến tận 40% khiến nhiều người phải ngỡ ngàng. Thậm chí, nhiều fan còn nghi ngờ các cô gái nhà MLD đang có tham vọng "chọi" với NCT, GOT7,... bởi các nhóm này cũng trở lại cùng thời điểm với MOMOLAND nên mới hạ giá album nhiều đến như vậy.

Trước đó, hồi đầu tháng 6 vừa qua, MOMOLAND cũng từng gây sốc khi hạ giá album đặc biệt Starry Night chỉ còn hơn 9$, tuy nhiên album này chỉ tẩu tán được vài nghìn bản và nhóm cũng không mặn mà cho việc quảng bá.

Album đặc biệt Starry Night của MOMOLAND cũng được bán ra với giá rẻ như cho.

Chưa dừng lại ở đó, không ít netizen cũng nhận ra loạt teaser hình ảnh nhóm có phần sai sai khi photoshop bàn tay của Hyebin một cách quá đà, còn Nancy thì thon thả một cách bất ngờ.

MOMOLAND từng bùng nổ mức độ nổi tiếng với loạt hit như Bboom Bboom, BAAM và gần nhất là I'm So Hot. Tuy nhiên, những lộn xộn trong nội bộ và việc có nhiều thành viên rời nhóm gây ảnh hưởng đến danh tiếng của nhóm. Nhiều ý kiến cho rằng MOMOLAND dần "xuống dốc" khi Yeon Woo rời đi, Nancy và JooE không còn đủ sức níu giữ người hâm mộ.

MOMOLAND sẽ chính thức tái xuất vào ngày 17/11 tới đây.