MỚI: Thêm 1 tỉnh thành cho học sinh nghỉ học đến khi có thông báo mới vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn

Cụ thể trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh và thành phố diễn biến hết sức phức tạp, để đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên và thực hiện tốt quy định về phòng, chống dịch bệnh, Phòng GD&ĐT TP Bắc Giang yêu cầu hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS, chủ các cơ sở mầm non độc lập, tư thục thực hiện một số yêu cầu cụ thể như sau:

1. Cho học sinh (trẻ) trong các trường mầm non, tiểu học, THCS, các cơ sở mầm non độc lập tư thục nghỉ học từ ngày 04/5/2021 đến khi có thông báo mới. Riêng lớp 9, các trường THCS tổ chức cho học sinh học trực tuyến.

Văn bản của Phòng GD&ĐT Thành phố Bắc Giang.

2. Hiệu trưởng các trường, chủ các cơ sở mầm non độc lập, tư thục thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh để báo cáo kịp thời với cơ quan y tế phường, xã và phòng GD&ĐT theo quy định. Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo các quy định hiện hành.

Trước đó, các tỉnh thành như Hà Nội, Quảng Nam, Đà Nẵng, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình cũng cho toàn bộ học sinh trên địa bàn hoặc một số địa phương nghỉ học do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

* Cập nhật lịch nghỉ học phòng chống dịch Covid-19 TẠI ĐÂY.