Nhìn các hot girl Douyin makeup mà xinh mê lên được. Chắc hẳn nhiều chị em cũng muốn "đu" theo liền. Bước đầu tiên đương nhiên là sắm sửa đồ make up rồi. Nhiều người cứ nghĩ phải mua full bộ makeup chuyên nghiệp thì makeup mới đẹp hoặc hoang mang không biết phải mua gì để rồi mua phải toàn thứ thừa thãi. Nàng nào mới tập tành trang điểm mà đang rơi vào những trường hợp trên thì phải lưu lại ngay 4 món đồ chưa cần thiết mua này nha!

Bảng phấn mắt nhiều màu

Bảng phấn mắt nhiều màu luôn thu hút sự quan tâm của các newbie với tâm lý "thừa còn hơn thiếu". Nhưng có một sự thật mất lòng là các bạn không cần thiết phải dùng nhiều màu đến vậy đâu. Không những đắt hơn những bảng mắt ít màu và có nhiều màu không dùng để make up hàng ngày được thì việc có quá nhiều màu mắt dễ khiến bạn hoang mang, không biết nên mix tông màu gì. Phần màu mắt quan trọng mà đánh linh tinh thì dễ "toang" lắm nè.

Thay vào đó, hãy lựa chọn các bảng mắt vừa và nhỏ có tầm 3-9 màu theo tông nhất định thôi các nàng nha. Những bảng mắt như thế này có giá thành phải chăng cực kỳ đã vậy lại còn được sắp xếp sẵn theo từng tông màu nên bạn không mất nhiều thời gian lựa chọn đâu.

Che khuyết điểm triệt sắc

Che khuyết điểm triệt sắc hay hiệu chỉnh màu sắc là món đồ mà makeup artist nào cũng có nhưng không có nghĩa newbie cũng phải mua. Đối với người mới học, việc phối, cân bằng và bổ sung màu sắc thực sự không đơn giản.

Bạn có thể chọn mua kem che khuyết điểm hoặc bảng che khuyết điểm 3 tông màu cơ bản: Sáng, trung bình, tối như sau.

Highlight nhiều nhũ

Những loại highlight nhiều nhũ với hạt nhũ to cũng được thấy trong nhiều video makeup của các beauty blogger. Hạt nhũ to thường rất khó kiểm soát và không phù hợp với tông da châu Á. Ngoài ra, lớp make up cũng dễ bị lem nhem nữa.

Thay vào đó, hãy chọn highlight sáng nhẹ, ánh ngọc trai như thế này nha.

Má hồng dạng lỏng

Má hồng dạng lỏng đúng là giúp lớp makeup nhìn tự nhiên hơn thật nhưng lại khó kiểm soát liều lượng lắm các nàng ạ. Người mới học trang điểm e là sẽ gặp khó khi dùng những "em" này. Có khi đang được lớp make up đẹp lại phải tẩy xoá vì fail phần đánh má đó.

Vì thế, chọn phấn má là ổn áp nhất rồi nhé!

Nguồn: Girls Style