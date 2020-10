Mới sinh mổ 12 tiếng, Sara Lưu đã lò dò tập đi, nhưng vóc dáng như chưa hề có cuộc "vượt cạn" mới gây nhiều chú ý

Sau hơn 1 năm kết hôn, cặp đôi Dương Khắc Linh - Sara Lưu đã hạnh phúc chào đón con đầu lòng hôm 21/10. Mickey và Jerry (tên cặp song sinh nhà Dương Khắc Linh - Sara Lưu) chào đời bằng phương pháp sinh mổ tại một bệnh viện quốc tế uy tín ở TP. HCM.

Hiện tại, sức khỏe của cả mẹ và bé đều đã ổn định. Đặc biệt, giọng ca "Đừng như thói quen" đã tập đi chỉ sau đúng 12h sinh mổ. Đăng tải đoạn clip lên trang cá nhân, Sara Lưu hào hứng cho biết: "Sau khi mổ 12 tiếng cũng mạnh dạn dậy đi bộ! May cũng không đau lắm. Mong mai cũng bị đau nhiều hi hi".

Sara Lưu tập đi sau 12h sinh mổ.

Bà xã Dương Khắc Linh chẳng cần người đỡ mà đã bước đi nhẹ nhàng trong phòng hồi sức. Thậm chí, nữ ca sĩ còn lè lưỡi làm mặt xấu và mong "mai sẽ đau hơn"???

Nhiều chị em bỉm sữa chứng kiến cảnh này không khỏi xuýt xoa: "Chị quá siêu, em sinh mổ mà đi khom lưng, đau thấu trời thấu đất luôn", "Sao chị siêu vậy? Em cũng mổ mà đi đâu được thẳng lưng thế?"...

Lời khen ngợi này dành cho Sara Lưu cũng dễ hiểu. Bởi thông thường, ngày đầu sau sinh các bà đẻ chỉ có thể vận động nhẹ nhàng, tự xoay trở mình, co duỗi chân tay trên giường. Tới lúc tập đi, sản phụ cũng hay khom lưng, ôm bụng vì vết thương vẫn còn đau. Tuy nhiên, cũng tùy cơ địa của từng người lại có sự khác biệt ít nhiều.

Sara Lưu đã mẹ tròn con vuông, tiết lộ rằng khi sinh thì chả lo lắng, hồi hộp gì. Tuy nhiên, "anh chồng cứ gào rú, lo lắng liên tục mấy hôm".

Tới ngày thứ 2 sau sinh mổ, Sara Lưu cập nhật lên trang cá nhân và cho biết mình đã được rút truyền thuốc, khá đau nhưng tới chiều và tối thì đỡ hơn. Do đó, cô tranh thủ "trốn chồng trốn con" đi lượn xuống sảnh bệnh viện.

Ngày thứ 2 sau sinh mổ của Sara Lưu. Tuy bụng sau sinh vẫn lớn nhưng nhan sắc mộc 100% của bà mẹ 2 con lại được khen ngợi.

Sự phục hồi nhanh chóng của bà xã Dương Khắc Linh thì đáng mừng rồi, nhưng rất nhiều cư dân mạng tỏ ra tò mò với vóc dáng của cô. Bởi Sara Lưu vẫn có vòng 2 lớn, tay không ngừng ôm bụng như thể... chưa từng có cuộc vượt cạn nào!

Dù thế, một lần nữa Sara Lưu được hội chị em từng trải bênh vực rằng sau sinh chưa thể lại dáng. Bà xã Dương Khắc Linh lai còn mang thai đôi, nên sinh xong bụng vẫn to là hiển nhiên. Phải mất vài tháng để bụng có thể nhỏ dần.

Ngay từ lúc công khai chuyện bầu bí, Sara Lưu đã trong top những bà bầu xinh đẹp của showbiz Việt.

Mặc dù mang thai đôi bụng rất to nhưng nữ ca sĩ cho biết may mắn tăng cân vào con nên mặt mũi không bị phá nét nhiều. Không chỉ thế, da dẻ của cô cũng mướt mát, mịn màng khiến nhan sắc vẫn cứ rạng ngời. Gu thời trang của bà xã Dương Khắc Linh cũng cực kì sành điệu và được đánh giá cao.