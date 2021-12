Mới quen 1 tuần, cô gái đi du lịch nước ngoài cùng trai lạ, khoe ảnh sexy trên bãi biển và lời đề nghị ngã ngửa ngay sau đó!

Chuyến đi du lịch nước ngoài đầy bất ngờ với bạn trai vừa quen

Sự lãng mạn vẫn tồn tại quanh ta, nhưng đôi khi, chính ta lại tự huyễn hoặc nên sự lãng mạn. Với người phụ nữ dưới đây, cô cứ nghĩ chuyến đi đến Mexico với người bạn trai chưa quen bao lâu là kỉ niệm lãng mạn nhất của cô, nhưng kết cục của hai người lại không có hậu như cô hằng mong đợi.



Đó là cô gái tên Abby Gagnepain, đang là sinh viên Trường Đại học Bang Michigan và có chú cún cưng tên Frankie. Câu chuyện xoay quanh chuyến đi đến Mexico và người bạn trai “hụt” của cô thu hút hơn 13,6 triệu lượt xem trên TikTok.

Cô gái kể về chuyến đi đặc biệt.

Trong video với tiêu đề “Là nữ chính của một câu chuyện hài lãng mạn”, cô kể rằng cô đã “quẹt phải” anh chàng này trên Tinder.

Sau một tuần nói chuyện thôi, anh ấy đã ngỏ ý rủ cô cùng đi chơi ở Mexico với anh. Dù Abby rất băn khoăn và do dự vì họ chưa nói chuyện bao lâu và cũng chưa gặp nhau lần nào, nhưng 2 ngày sau, họ đã yên vị trên chuyến bay thẳng tiến đến Mexico. Bản thân Abby lúc đó cũng có chút ít mong chờ vào chuyến đi này.

Abby đã đăng tải nhiều bức ảnh khác nữa ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào của hai người trong chuyến đi ngẫu hứng nhưng rất lãng mạn. Họ vui đùa trong bể bơi, vi vu trên boong tàu, chill trong quán bar cạnh bờ biển, hay hôn nhau trên bài biển trải dài cát trắng.

Abby xinh đẹp nên hình ảnh cô sexy trên tàu hay vui vẻ trong hồ bơi, thân mật cùng bạn trai mới quen gây được rất nhiều sự chú ý…

Câu chuyện đến đây ngỡ như là chuyện tình cổ tích trong đời thực vậy.

Cô gái có kỳ nghỉ đã đời với người lạ.

Lời đề nghị khi về nước khiến cô gái ngã ngửa

Thế nhưng, video của Abby lại chuyển đến đoạn “Sau khi chúng tôi trở về”. Theo đó, trong chuyến đi chơi, Abby đã hòa hợp và hạnh phúc tột cùng với anh bạn trai xa lạ này. Lúc đó, cô chắc mẩm mình và anh ta sẽ tiến thêm một bước trong mối quan hệ. Thậm chí, cô còn nghĩ rằng đây chính là định mệnh cuộc đời mình. Cả hai rồi sẽ đến bên nhau.

Ấy vậy nhưng cổ tích đâu được viết dễ đến thế. Sau khi kết thúc chuyến đi, anh chàng ấy đã đưa ra lời đề nghị đáng buồn: "Chúng ta dừng lại ở đây thôi. Cảm ơn em vì đã tới".

Abby kể câu chuyện cùng hình ảnh khuôn mặt cô rầu rĩ và nét buồn hiện rõ. Cô nàng thực lòng mong mỏi mình và anh chàng ngoại quốc điển trai kia có gì đó với nhau. Cuối cùng, lời đề nghị không phải tiếp tục chuyện tìm hiểu mà là chấm dứt.

Khi video được đăng tải, lập tức có rất nhiều người để lại bình luận an ủi Abby. Họ cố gắng thuyết phục cô rằng cô nên cảm thấy may mắn vì đã trở về an toàn và nguyên vẹn.

Cô nàng khoe ảnh trong chuyến đi.

Một người bình luận như sau: “Cuối cùng thì vẫn may là bạn không bị cướp mất nội tạng…” hay có người cũng đồng tình: “Bạn thật sự rất dũng cảm, vì nếu là tôi, tôi sẽ rất sợ bị bắt cóc khi vừa xuống máy bay”.

Thế nhưng, Abby cũng trần tình rằng không thể có chuyện đó vì hiện tại cô và người đàn ông này vẫn là bạn bè, không có sự thù hận hay ý xấu nào trong mối quan hệ hai người. Có lẽ, anh ta chỉ thật lòng muốn tìm một người đồng hành cho chuyến du lịch. Bản thân Abby lại đang mong chờ vào một điều xa xôi hơn mà thôi. Tuy vậy, Abby cũng thật sự tiếc vì đối phương quá hợp ý cô.

Bên cạnh đó, cũng có cư dân mạng cho rằng anh chàng này chỉ rủ Abby đi du lịch cùng vì không muốn cô đơn một mình thôi. Nhưng có người cũng phản pháo rằng: “May là anh chàng này chân thật với cảm xúc thật của mình. Chuyến đi như một phép thử xem hai người có thật sự hợp nhau hay không mà thôi".

Nói chung thì chín người mười ý, dù mọi người có bình luận, đánh giá như thế nào về chàng trai hay cuộc hẹn hò chóng vánh của cô gái trong câu chuyện thì chắc chắn một điều rằng, cô cũng cần sự an ủi để nhanh chóng vượt qua nỗi buồn này.

Nguồn: The Sun, Star Daily