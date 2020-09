Mỗi ngày mang 1 loại nước detox đi làm, sau 1 tháng da tôi sáng hẳn lên mà vòng 2 lại giảm hơn hẳn!

DETOX BƯỞI

Nguyên liệu: ½ quả bưởi chùm thái lát, vỏ của ½ quả chanh vàng, 1 nhánh hương thảo, đá viên lạnh Cách làm: Cho bưởi thái lát vào lọ, thêm lá hương thảo, vỏ chanh và đá viên lạnh vào. Cuối cùng đổ nước lọc vào đầy lọ rồi đóng nắp lại là xong.

Bưởi chùm cũng như các loại bưởi thông thường, cũng không có sự khác biệt nhiều. Trong bưởi chùm chứa nhiều vitamin C, chất xơ pectin và chất chống oxy hóa giúp tăng cường sức khỏe, bổ sung năng lượng cho cơ thể mà còn có thể giúp bạn giảm cân rất tốt do làm tăng cường sự trao đổi chất trong cơ thể và đốt cháy chất béo nhanh chóng. Đồng thời, sử dụng nước ép bưởi chùm mỗi ngày có thể giúp ngăn ngừa và phòng chống sự hình thành của sỏi thận, chống lại ung thư tiền liệt tuyến, giúp da đẹp hơn.

DETOX DÂU TÂY HÚNG QUẾ

Nguyên liệu: 5 quả dâu tây bổ đôi, ½ chén thịt dưa hấu dạng viên, 5 lá húng tây Cách làm: Cho dâu tây vào lọ, thêm dưa hấu viên, húng quế và đá viên lạnh vào. Sau đó đổ đầy nước vào lọ là xong.

Dâu tây là loại trái cây có vị chua ngọt là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, giúp da bạn sáng bừng rạng rỡ. Ngoài ra vitamin C là chất có khả năng tăng cường miễn dịch đồng thời còn là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Đặc tính chống oxy hóa trong dâu tây có thể giúp ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể, do đó ăn dâu tây sẽ có tác dụng bảo vệ mắt đồng thời còn giúp phòng chống ung thư, ngăn ngừa các nếp nhăn, hạn chế viêm nhiễm và điều chỉnh huyết áp.

Húng tây là một loại thảo mộc có hương vị bạc hà, húng tây vừa là một loại gia vị cũng đồng thời là một vị thuốc. Húng tây có đặc tính chống lão hóa, giảm viêm và sưng, giàu chất chống oxy hóa và có đặc tính kháng khuẩn cao.

DETOX CAM BẠC HÀ

Nguyên liệu: ½ quả cam thái lát, 50g việt quất, 5-10 lá bạc hà Cách làm: Cho cam vào lọ, thêm việt quất, lá bạc hà và đá viên lạnh sau đó đổ đầy nước vào là hoàn thành.

Cam là loại trái cây có nhiều công dụng kỳ diệu. Trong cam chứa rất nhiều vitamin C giúp chống oxy hóa, tăng cường hệ miễn dịch. Trong cam cũng giàu canxi nên rất thích hợp để bổ sung loại khoáng chất này giúp răng và xương chắc khỏe…

Bạc hà là một loại gia vị đồng thời cũng là một loại thảo dược, bạc hà có tác dụng làm ra mồ hôi, trừ phong giảm đau, chỉ ho, kiện vị, chỉ tả, tăng tiết mật, kích thích tiêu hóa, giải độc, thúc ban sởi mọc. Dùng bạc hà trị ho, cảm mạo phong nhiệt, biểu hiện sốt cao, mũi tắc, đau đầu, ít hoặc không có mồ hôi. Bạc hà giúp làm sạch xoang mũi, chống say xe, xua đuổi côn trùng, trị hôi miệng và giúp giảm căng thẳng.

DETOX CHANH DƯA CHUỘT

Nguyên liệu: 1 quả chanh thái lát tròn, 6 lát dưa chuột, 3-4 lát gừng Cách làm: Chanh thái lát cho vào lọ, thêm dưa chuột và gừng thái lát vào. Tiếp đó thêm đá viên lạnh và nước lọc vào là xong.

Chanh là loại trái cây tươi ngon có hương thơm dịu nhẹ. Chanh có chứa nhiều khoáng chất như vitamin C, pectin, nhóm vitamin B, chất chống oxy hóa, Kali và calcium giúp cân bằng độ pH trong cơ thể, giúp giảm chứng khó tiêu và táo bón. Đồng thời, chanh cũng giúp giảm cân nhanh. Chanh cũng được xem như loại thuốc lợi tiểu tự nhiên, giúp cơ thể đào thải những chất bẩn, cặn bã từ đó giúp thanh lọc cơ thể hiệu quả.

DETOX DƯA LƯỚI

Nguyên liệu: 1/3 chén thịt dưa lưới dạng viên, 1 quả chanh xanh thái lát Cách làm: Chanh thái lát cho vào lọ, thêm dưa lê và dưa lưới viên vào. Tiếp đó thêm đá lạnh và đổ đầy nước lọc vào là xong.

Dưa lê là loại trái cây phổ biến ở vùng nhiệt đới như nước ta, dưa lê có mùi thơm đặc trưng hấp dẫn. Dưa lê có hàm lượng vitamin A, B, C và chất khoáng như magie, natri khá cao, không có cholesterol. Những người muốn giảm cân nên bổ sung dưa lê vào thực đơn ăn kiêng của họ.

Dưa lưới hay còn gọi là dưa vàng, dưa có vị thơm ngọt, mát và ăn khá giòn. Dưa lưới là nguồn chứa chất chống oxy hóa dạng polyphenol, là chất có lợi cho sức khỏe trong việc phòng chống bệnh ung thư và tăng cường hệ miễn dịch. Các chất xơ, kali, vitamin C và chất điện phân dồi dào trong dưa lưới rất tốt cho tim mạch. Bổ sung đầy đủ kali và các chất điện phân có tác dụng điều chỉnh huyết áp, nhịp tim, từ đó ngăn ngừa đột quỵ và bệnh mạch vành. Folate và vitamin nhóm B là những chất rất tốt cho phụ nữ mang thai, phòng chống dị tật bẩm sinh ở thai nhi. Dưa lưới có hàm lượng calo thấp, ít đường nhưng lại đầy đủ chất dinh dưỡng như vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Ăn dưa lưới vào buổi sáng giúp cơ thể giải độc, điều tiết tốt hơn.

Những loại detox này đơn giản và thơm ngon giúp bạn dễ dàng uống nhiều nước hơn và uống đủ lượng nước cần thiết mỗi ngày. Nước thêm trái cây như dâu tây, dưa hấu, dưa lưới, dưa chuột vào giúp tăng hương vị cho đồ uống mà lại cung cấp thêm vitamin đồng thời giúp thanh lọc cơ thể hiệu quả vô cùng.