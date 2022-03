Mỗi ngày 1 quả chuối, cơ thể trẻ khỏe thấy rõ: Khi ăn sáng cùng thứ này thì đúng là "siêu phẩm", bạn sẽ giảm cân, giảm stress, xương khớp luôn dẻo dai

6 lợi ích sức khỏe khi ăn chuối kết hợp sữa chua vào bữa sáng hoặc dùng như một bữa ăn nhẹ

1. Xây dựng cơ bắp

Theo Everyday Health, hàm lượng kali, vitamin C, vitamin B6, magiê, sắt trong chuối và protein, natri và canxi cao trong sữa chua, khi kết hợp với nhau, giúp bạn bắt đầu ngày mới tràn đầy hứng khởi.

Đặc biệt, dùng làm bữa sáng hay bữa ăn nhẹ sau tập, ăn chuối kết hợp sữa chua đều là lựa chọn hoàn hảo.

Kali có trong chuối kết hợp với thực phẩm giàu protein như sữa chua, nhất là sữa chua Hy Lạp, giúp xây dựng cơ bắp. Đồng thời, món ăn ngay lập tức bổ sung các axit amin bị cạn kiệt trong quá trình tập luyện.

2. Tăng tốc độ giảm cân

Theo Livestrong, hàm lượng chất xơ trong chuối lẫn sữa chua, nhất là sữa chua Hy Kạp, rất cao. Do đó, cơ thể có xu hướng đốt cháy chất béo tổng hợp nhanh hơn.

Hơn nữa, món ăn có lượng chất xơ tự nhiên dồi dào. Điều này cũng giúp bạn ngăn chặn đáng kể cảm giác thèm đồ ăn vặt sau khi ăn vào bữa sáng. Từ đó giúp tăng tốc giảm cân nhanh hơn mà không lo tác dụng phụ như nhiều loại thuốc giảm cân.

Tuy nhiên, khuyến cáo nên chọn sữa chua không đường để đạt được hiệu quả giảm cân tốt nhất. Hàm lượng đường càng cao trong sữa chua càng khiến bạn khó có thể giảm béo như mong đợi.

3. Xương khớp trẻ khỏe, dẻo dai

Trong chuối và sữa chua đều có chứa hàm lượng canxi vô cùng dồi dào. Thêm vào đó, sữa chua còn có các vi khuẩn tốt với số lượng đông đảo, chuối có nguồn chất xơ cao. Khi chúng kết hợp với nhau sẽ tăng cường hấp thụ canxi trong cơ thể.

Đó là lý do nếu chăm chỉ ăn một quả chuối kèm sữa chua mỗi ngày, bạn sẽ có xương khớp trẻ khỏe, ngày càng dẻo dai. Ăn một thời gian chắc chắn sẽ thấy giảm đau nhức xương khớp ở những người hay bị. Đây cũng là lý do người tập gym hay chọn món ăn này làm bữa nhẹ sau khi tập xong.

4. Giảm căng thẳng

Theo Y học cổ truyền Ấn Độ, kali trong chuối giúp thư giãn cơ bắp, trong khi natri trong sữa chua tạo ra sự co cơ. Vì vậy, sự kết hợp của những thứ này sẽ thực hiện chức năng cân bằng cơ bản, giúp vận chuyển các chất dinh dưỡng đến các tế bào.

Ngoài ra, hàm lượng tryptophan trong chuối được chuyển đổi thành chất dẫn truyền thần kinh serotonin được cho là giúp cơ thể thư giãn và cũng cải thiện tâm trạng của mọi người.

Một nghiên cứu của Đại học California (Los Angeles, Hoa Kỳ) trên 36 phụ nữ khỏe mạnh cũng cho thấy, việc dung nạp một lượng men vi sinh vừa đủ từ sữa chua sẽ giảm thiểu hoạt động của não bộ ở các khu vực xử lý cảm xúc (trong đó có vị trí chịu trách nhiệm về tình trạng căng thẳng).

5. Chống táo bón

Chất xơ cùng hàm lượng vi khuẩn có lợi dồi dào trong chuối và sữa chua giúp hỗ trợ nhu động ruột, được chứng minh là rất có lợi cho những người đang chống chọi với chứng táo bón.

Do đó, ăn chuối kết hợp sữa chua vào bữa sáng sẽ giúp bạn không còn ám ảnh với chứng táo bón mình từng gặp phải.

6. Cung cấp nguồn năng lượng dồi dào

Chuối kết hợp sữa chua đem lại nguồn carbohydrate, kali và vitamin B6 vô cùng dồi dào. Trong khi đó, những chất dinh dưỡng này được biết là có thể tăng cường mức năng lượng của bạn ngay lập tức.

Ăn một quả chuối kết hợp cùng sữa chua mỗi ngày là sự kết hợp thực phẩm tuyệt vời

Ai cũng biết, chuối là loại quả rất quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của người Việt. Loại quả dân dã này thực ra là một siêu thực phẩm. Thế nhưng dường như trong cuộc sống hiện đại, khi có quá nhiều những đồ ăn thức uống nhập khẩu, người ta quên mất chuối là thực phẩm vàng có giá chẳng hề đắt đỏ. Khi ăn chuối kết hợp cùng sữa chua, nhất là ăn vào bữa sáng hoặc dùng làm bữa ăn nhẹ thì tốt hơn vạn viên thuốc bổ.

Thật vậy. Theo cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), trong nghiên cứu của y học hiện đại, chuối là loại quả có hàm lượng dinh dưỡng vô cùng đáng gớm.

Nghiên cứu cho thấy, chuối, nhất là chuối tiêu, có rất nhiều công dụng về mặt dinh dưỡng và chữa bệnh. Chuối có chất béo tự nhiên và không cholesterol.

Sử dụng chuối nghiền để thay thế cho những thực phẩm nhiều đường hơn là lựa chọn tuyệt vời khi làm bánh. Chuối được biết đến với hàm lượng kali cao, với hơn 400mg kali trong một quả chuối cỡ vừa.

Một quả chuối cung cấp khoảng 10mg vitamin C, tương đương 15% vitamin C cơ thể cần mỗi ngày. Vitamin C tăng cường hệ thống miễn dịch và sức khoẻ của tế bào và cải thiện sự hấp thu các chất dinh dưỡng khác như sắt.

Ăn một quả chuối mỗi ngày cũng cung cấp 35% lượng vitamin B6 cần thiết cho cơ thể mỗi ngày – một loại vitamin cần thiết giúp cơ thể sản sinh, phát triển tế bào mới.

Chuối cũng là một nguồn mangan tốt, cần thiết cho sức khoẻ xương và sự trao đổi chất. Theo USDA, một chuối có khoảng 3g chất xơ, giúp bạn no lâu và tốt cho sức khỏe đường tiêu hóa.

Ăn chuối cũng cung cấp chất sắt, magiê, canxi và phốt pho cũng như vitamin A và E, folate, carotene và choline. Chuối cũng có chứa một lượng nhỏ các axit amin cần thiết trong cơ thể.

Chuối có hàm lượng dinh dưỡng tuyệt vời, khi kết hợp với sữa chua lại càng khiến món ăn thêm hấp dẫn và tăng cường lợi ích sức khỏe.

