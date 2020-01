Mỗi mùa xem WeChoice lại "sởn da gà": Sơn Tùng M-TP và bé Bôm hòa quyện cảm xúc, Hà Anh Tuấn mash-up top hit Vpop gây "bão"

Trải qua 5 mùa WeChoice Awards, đây đã trở thành một giải thưởng thường niên không thể thiếu và được khán giả vô cùng chờ đón. Từng mùa của WeChoice qua đi là những cảm xúc khác biệt để lại trong trái tim không chỉ khán giả mà còn của cả các nghệ sĩ tham dự. Nhưng tất cả đều có một điểm chung đó là mang đến những nguồn cảm hứng, những sự kiện, sản phẩm có sức ảnh hưởng lớn tới cộng đồng và để lại dư âm trọn vẹn khiến khán giả phải luôn nhớ về giải thưởng mang tên gọi - WeChoice Awards. Năm nay, WeChoice Awards 2019 hứa hẹn sẽ mang đến những điều bất ngờ và tuyệt vời nhất dành cho khán giả. Bên cạnh đó còn có hàng loạt phần trình diễn có 1-0-2 được "ém hàng" kỹ lưỡng. Trước khi đến với đêm Gala vinh danh đặc biệt này, cùng nhìn lại trong 4 mùa tổ chức Gala, Wechoice Awards đã có những tiết mục trình diễn ấn tượng và ngập tràn cảm xúc như thế nào.

Những phần trình diễn đặc sắc của các mùa WeChoice Awards từ các nghệ sĩ



"Đặc sản" trong các phần trình diễn tại WeChoice Awards chính là sự kết hợp khiến khán giả phải "nổi da gà". Trong các mùa WeChoice, hẳn khán giả khó có thể nào quên phần mở màn vô cùng ấn tượng của Sơn Tùng M-TP với ca khúc "Remember Me" cùng phần đệm đàn của bé Bôm. Tiết mục đặc biệt này còn có sự góp mặt của 50 người đến từ mọi thành phần xã hội và cũng là những nhân vật nằm trong đề cử của WeChoice Awards qua 3 mùa đầu tiên.

"Remember Me" - Sơn Tùng M-TP và bé Bôm (WeChoice Awards 2017)

Sơn Tùng M-TP trong phần trình diễn ca khúc "Remember Me" tại WeChoice Awards 2017.

Bé Bôm cũng là một trong những "Nhân vật truyền cảm hứng" của đề cử WeChoice Awards 2017

Nếu như đã từng quen thuộc với một "Remember Me" khá sôi động và mạnh mẽ của Sơn Tùng M-TP thì với phần đệm đàn của bé Bôm, ca khúc này lại nhẹ nhàng tình cảm đến không ngờ. Cùng với đó, bản phối mới mẻ do producer Slim V "nhào nặn" cộng hưởng cùng giọng hát của Sơn Tùng M-TP khiến khán giả không khỏi bị "ngợp" vì sự hoàn hảo. Cũng chính vì vậy mà bên dưới hàng ghế khách mời, có thể thấy nhiều nghệ sĩ và khán giả cũng không giấu được sự xúc động. Đây quả thực là màn trình diễn ấn tượng và là điểm nhấn khó quên cho WeChoice Awards.

WeChoice Awards 2017 mùa thứ 2 và cũng là lần tổ chức Gala đầu tiên chắc chắn đã mang đến rất nhiều màn trình diễn cảm xúc. Trong số đó, khán giả đã không khỏi bất ngờ khi Trúc Nhân và Erik đã cùng nhau thể hiện màn mashup đặc biệt với loạt bản hit gắn liền với tên tuổi như "Sau Tất Cả", "Yêu" và "Thật Bất Ngờ". Chẳng những thế, Trúc Nhân và Erik còn dành cho khán giả cái kết bất ngờ khi trình diễn màn nhảy "Vũ điệu cồng chiêng".

Gala WeChoice Mashup Sau tất cả - Thật bất ngờ, Erik Trúc Nhân

Phần trình diễn từng "gây bão" mạng xã hội từ WeChoice Awards 2016 không ai khác chính là Hà Anh Tuấn với bản mashup top 5 ca khúc hit của Vpop, thuộc đề cử hạng mục "Music Video ấn tượng của năm". Ngay sau khi lên sóng, đoạn clip ghi lại phần trình diễn của Hà Anh Tuấn thậm chí còn nhanh chóng lọt vào top thịnh hành vì lượt quan tâm "khủng" từ khán giả. Ở thời điểm hiện tại, đoạn clip này hiện đã đạt hơn 5 triệu lượt xem trên Youtube.

Liên khúc WeChoice: 5 TOP HIT VPOP của HÀ ANH TUẤN.

Hà Anh Tuấn lần lượt đưa khán giả đi qua từng ca khúc "Gửi Anh Xa Nhớ", "Mơ", "Cause I Love You", "Trái Tim Em Cũng Biết Đau" và bản hit của anh - "Thánh Tư Là Lời Nói Dối Của Em". Nam ca sĩ đã khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và cùng hoà mình vào từng giai điệu đầy thổn thức. Với WeChocie 2016, đây chắc chắn là phần trình diễn đáng nhớ với khán giả.

Với WeChoice Awards 2018 cũng đón chào những phần trình diễn đặc biệt từ các nghệ sĩ trẻ. Tuy nhiên, mà thể hiện được khán giả quan tâm bậc nhất chính là bản mashup "HongKong1" và "Cô Gái M52" của Nguyễn Trọng Tài ft. HuyR - hai nghệ sĩ trẻ được ưu ái với danh xưng "hiện tượng mạng" trong năm 2018.

"Hongkong1" x "Cô gái m52" - Nguyễn Trọng Tài ft. HuyR

Nguyễn Trọng Tài và HuyR.

Việc được khán giả gọi bằng danh xưng "hiện tượng mạng" cũng khiến cho hai chàng trai càng thêm phần tự tin khi được trình diễn trên sân khấu lớn hiếm hoi tại WeChoice Awards 2018. Cũng từ đây, cả hai đã chứng minh được năng lực thật sự của mình với giọng hát live không hề chỉnh sửa và làm chủ sân khấu. Với phần trình diễn kết hợp đầy bất ngờ giữa Nguyễn Trọng Tài - HuyR, khán giả đã vô cùng phấn khích và dành cho cả hai chàng nghệ sĩ trẻ tình cảm đặc biệt.

Xúc động với những câu chuyện thật được dàn dựng trên sân khấu lớn, chạm đến cảm xúc của tất cả khán giả

WeChoice Awards không chỉ có những màn trình diễn đến từ các nghệ sĩ mà còn có những tiết mục đặc biệt gây xúc động mạnh và khiến cho không ít khán giả phải rơi nước mắt. Cuối chương trình WeChoice Awards 2016 là tiết mục múa đương đại với tên gọi "Câu chuyện cảm hứng". Đây là màn trình diễn vô cùng ấn tượng kể lại 4 câu chuyện truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2016: Thầy giáo Trần Bình Phục, Mẹ con Thủy Bốp, Đội lính cứu hỏa trẻ và Chiếc áo "Xin đừng đánh" của Minh hấp.

Theo dõi màn trình diễn, Đông Nhi không kìm nén được những giọt nước mắt.

Trên sân khấu của WeChoice Awards 2017, tiết mục múa cảm xúc tái hiện lại hành trình hơn 50 năm cụ Xuân tần tảo hy sinh và chờ đợi chồng. Câu chuyện cụ Hồng dù bệnh nặng nhưng vẫn ôm bộ quân phục của chồng cạnh bên đã khiến cho khán giả vô cùng xúc động. Cũng chính tiết mục này đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả ngồi bên dưới. Đặc biệt, cô Nguyễn Thị Phương (70 tuổi, con gái cả của cụ Xuân) cũng không kìm nén được những giọt nước mắt khi chứng kiến toàn bộ câu chuyện của mẹ mình được kể lại bằng âm nhạc và vũ đạo. Hình ảnh cô Phương mắt đỏ hoe khi xem phần trình diễn cũng khiến nhiều người đồng cảm và xúc động.

Tiết mục múa đương đại "Xuân"

Tiết mục múa đương đại "Xuân" đã lấy đi nước mắt của nhiều người.

Cô Phương - con gái cụ Xuân nghẹn ngào khi xem lại tiết mục tái hiện lại câu chuyện của mẹ trên sân khấu.

Gala WeChoice Awards 2018 cũng khiến cho khán giả không khỏi "quặn thắt" ở lồng ngực khi theo dõi tiết mục múa tái hiện câu chuyện về thiên sứ Hải An. Tiết mục mang tên "An" đã kể lại toàn bộ hành trình đầy nước mắt của người mẹ trẻ kể từ khi chia tay cô con gái của mình. Những đoạn video lưu trong điện thoại được mở đi mở lại, nụ cười cùng giọng nói nhí nhảnh của Hải An được chiếu trên màn hình sân khấu khiến rất nhiều khán giả xúc động.

Tiết mục múa An khiến tất cả khán giả nghẹn ngào

Nói về Hải An, khi ấy cô bé mới chỉ 7 tuổi, căn bệnh u não xâm lấn khiến em chìm vào những cơn hôn mê sâu và cả nỗi đau về thể xác. Thế nhưng thay vì buồn đau, An cùng mẹ lại chọn cách chiến đấu với bệnh tật bằng nụ cười và tinh thần lạc quan. An đi xa, ánh sáng từ đôi mắt em đã được để lại cho 2 người khác, ngọn lửa về sự tử tế, sẻ chia và quan tâm từ An cũng đã lan tỏa sang mỗi người còn ở lại.