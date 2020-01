Mỗi lần sang chơi bạn trai đều giặt quần áo giúp kể cả đồ lót, tôi vui sướng vì nghĩ anh tâm lý cho đến khi nghe được lời của cô bạn cùng phòng thì chột dạ

Em 20 tuổi, đang là sinh viên năm thứ 2, em ở trọ với một người bạn cùng lớp. Cách đây 2 tháng, em có người yêu. Anh hơn em 3 tuổi, vừa ra trường và đang đi làm ở một công ty nhỏ. Anh theo đuổi em suốt 1 năm ròng, do thấy anh kiên trì nên em nhận lời chứ thực chất em không rung động nhiều với anh. Mẫu bạn trai của em phải là người cao to có thể không điển trai nhưng ít nhất dáng dấp phải mang đến cho em cảm giác an toàn. Trong khi anh thì thấp, hơi mập, mặt nhìn cũng đẹp trai nhưng không phải gu của em.

Bọn em yêu nhau trong sáng, cũng chỉ mới nắm tay và ôm nhau thôi. Anh rất quan tâm đến em, ngày nào cũng phải qua nhìn xem em có ăn uống đầy đủ hoặc mua gì đó cho em ăn, ít thôi nhưng những điều đó thể hiện tình cảm chân thành của anh nên em rất cảm động.

Song có một việc mà em cứ lăn tăn mãi. Vì ở trọ nên em khá thiếu thốn. Tháng trước anh nhận lương xong thì mua cho em cái quạt sưởi vì sợ em bị lạnh. Anh cũng dặn em không phải giặt quần áo, thay xong thì cứ bỏ vào giỏ, lúc nào rảnh anh tới chơi anh giặt giúp. Bởi em nói tay em nhỏ, cứ chạm vào nước lạnh mùa đông này là run cầm cập và mãi không ấm lại được.

Bạn ấy cũng cảnh báo em không được để người yêu lạm dụng sờ mó. (Ảnh minh họa)

Kể ra có bạn trai quan tâm giặt quần áo cho thì cũng thích thật. Bạn cùng phòng em khen anh hết lời. Em cũng nghiễm nhiên kệ cho anh giặt đồ. Lần đầu vì giữ ý tứ nên em chỉ để anh giặt giúp quần áo ngoài, nhưng lần thứ hai thì anh hỏi thẳng luôn đồ lót của em đâu, đưa anh giặt luôn.

Sau giây phút điếng người vì câu hỏi đó, em xấu hổ bảo cái đó tự em giặt được nhưng anh cứ nằng nặc đòi giặt luôn. Thấy anh nói mãi nên em đồng ý, về sau anh giặt hết cả đồ lót cho em, kể cả những ngày em tới tháng, dù quần chip dính chút bẩn, anh cũng không ngại. Em thì vô tư không suy nghĩ gì, nhưng hôm qua, bạn cùng phòng biết được, cô ấy trợn mắt nói người yêu em biến thái.

Khác hẳn với hồi đầu khen anh hết lời, giờ thì bạn ấy liên miệng nói anh xấu xa, anh suy nghĩ không trong sáng nên mới đòi giặt cả đồ lót cho bạn gái… Nói chung là bạn ấy nói rất nhiều khiến em cũng sợ hãi và chột dạ. Bạn ấy cũng cảnh báo em không được để người yêu lạm dụng sờ mó. Em thì không có kinh nghiệm trong yêu đương, cũng sợ bị bạn trai lừa hoặc lợi dụng. Mong các chị tư vấn cho em với ạ. Em xin cảm ơn.

