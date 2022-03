Mỗi lần nhìn bộ dạng của chồng sau giờ tan ca, tôi chỉ muốn... "hóa thú"

Hôm nay tôi đã thật sự không thể kiềm chế được cơn giận của mình, có lẽ vì tích tụ quá lâu nên mới như vậy. Chồng tôi, một người rất hay say xỉn, nhưng thời gian qua tôi đã dung túng để rồi giờ đây "tức nước vỡ bờ". Công việc hôm nay ở công ty rất nhiều mà còn bị sếp mắng, tâm trạng lại không được vui, nhưng việc gì cần làm thì vẫn phải làm, tôi vẫn phải tan ca và chạy thật nhanh về đón hai đứa con rồi tranh thủ ra siêu thị mua ít đồ nấu cơm tối. Trước đó tôi đã dặn chồng có gì về sớm đón con, nhưng anh nói rằng anh bận không đón được nhưng sẽ về ăn cơm.

Tôi về nhà vừa trông 2 đứa nhỏ, vừa nấu cơm, đợi mãi không thấy chồng về. Một lúc sau, anh ta về nhà với bộ dạng say mèm mà đi không nổi, vừa mở cửa đã ngã nhào xuống đất. Trong lúc đó, tôi đã không giữ được bình tĩnh. Tôi gào như một bà điên khiến hai đứa nhỏ giật mình: "Nhìn bộ dạng của anh mà tôi xé xác anh ra thôi, tại sao ngày nào cũng say xỉn vậy hả, anh có đáng làm chồng làm cha không?". Chồng tôi lọ mọ ngồi dậy nhưng vẫn chưa tỉnh táo, nhưng anh biết tôi đang rất giận, liền đứng dậy vào phòng nằm đóng sầm cửa lại. Tôi giận quá khóc một trận to, nhưng chợt nhớ phải cho hai đứa con ăn chứ không nó quá đói rồi. Tâm trạng hôm nay của tôi thật tồi tệ.

https://afamily.vn/moi-lan-nhin-bo-dang-cua-chong-sau-gio-tan-ca-toi-chi-muon-hoa-thu-20220307165311794.chn