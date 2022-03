Mời độc giả đặt câu hỏi cho livestream về mẹ bầu F0: "Những điều mẹ bầu F0 cần biết khi điều trị Covid và hậu Covid"

Mặc dù tại thời điểm này, số ca mắc COVID-19 trên cả nước có dấu hiệu giảm nhưng không có nghĩa là chúng ta được lơ là các biện pháp phòng bệnh cũng như chủ quan trong việc điều trị nếu không may trở thành F0. Đặc biệt, với các đối tượng đặc biệt như phụ nữ mang bầu, trẻ em, người có bệnh lý nền... bảo vệ sức khỏe để tránh mắc bệnh hoặc là điều trị đúng phác đồ khi trở thành F0 là điều vô cùng quan trọng. Nó không chỉ đảm bảo sự hồi phục nhanh chóng mà còn giảm thiểu những biến chứng xảy ra, thậm chí cả những di chứng hậu COVID đáng tiếc.

Trong dịch COVID-19, phụ nữ mang thai là đối tượng cần được hết sức quan tâm. Những kết quả nghiên cứu ban đầu cho thấy dường như COVID-19 không làm tăng nguy cơ tiến triển nặng ở phụ nữ có thai. Tuy nhiên, so với người bình thường, hệ thống miễn dịch của phụ nữ mang thai dễ bị tổn thương hơn nếu nhiễm phải virus đường hô hấp. Khi bị nhiễm virus đường hô hấp nói chung và virus SARS-CoV-2 nói riêng, hệ thống miễn dịch của họ dễ bị tổn thương hơn so với những người bình thường nên việc điều trị cũng khó khăn do cần đảm bảo sức khỏe của cả mẹ và con.

Chính vì vậy, khi không may mắc bệnh, rất nhiều mẹ bầu có thể do quá lo lắng mà luống cuống, lúng túng trong việc phải xử trí làm sao, điều trị, kiêng khem thế nào... Thậm chí có những mẹ còn sợ mình dùng thuốc thái quá dẫn đến đe dọa sức khỏe mẹ con hay không.

Vậy mẹ bầu là F0 điều trị tại nhà cần lưu ý những gì để nhanh chóng khỏi bệnh, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và con? Sau khi khỏi COVID cần phải làm gì tiếp theo?...

Tất cả sẽ được giải đáp trong livestream "Những điều mẹ bầu F0 cần biết khi điều trị Covid và hậu Covid" với sự tham gia của BSCKI Tống Thị Vân, Khoa Sản BVĐK Hồng Ngọc.



