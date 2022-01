Mời độc giả đặt câu hỏi cho livestream "Các vấn đề về tiêu hóa thường gặp trong dịp Tết Nguyên Đán"

Cứ vào dịp lễ Tết, bên cạnh niềm vui sum họp là nỗi lo về đường tiêu hóa. Lý do là vì vào những ngày này, hệ tiêu hóa thường bị xáo trộn do chế độ dinh dưỡng bất hợp lý. Cơ thể được cung cấp quá thừa dinh dưỡng trong khi chế độ tập luyện gần như không có nên nhiều người dễ đầy bụng, trướng hơi, ậm ạch rối loạn tiêu hoá... Thậm chí vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm không đảm bảo, thức ăn để lâu lưu cữu ngày qua ngày cũng rất dễ dẫn đến tình trạng bị ngộ độc thực phẩm, nhiễm khuẩn cấp.

Bên cạnh đó, người cao tuổi, trẻ em và những người có tiền sử bệnh mãn tính là những nhóm người dễ bị tổn thương nhất khi gặp các vấn đề về tiêu hóa. Với người cao tuổi, chỉ cần một trạng thái mất cân bằng thì bệnh lý sẽ bộc phát. Với trẻ em, chỉ một rối loạn tiêu hóa nhỏ thôi cũng dẫn đến rối loạn về nước và điện giải làm sức khỏe suy kiệt. Còn với có bệnh nền như đái tháo đường, tim mạch, tăng huyết áp, suy tim, rối loạn mỡ máu... thì tiêu thụ quá nhiều bia thì cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe.

Hầu như ai cũng biết tình trạng khó chịu nói trên hoàn toàn có thể xảy ra trong dịp lễ Tết nhưng không phải ai cũng biết cách xử trí thế nào cho hợp lý.

Livestream "CÁC VẤN ĐỀ VỀ TIÊU HÓA THƯỜNG GẶP TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN" với sự tham gia của Ths.BS LÊ DƯƠNG TIẾN – Trung tâm Tiêu hoá BVĐK Hồng Ngọc, sẽ là cầu nối giải đáp thắc mắc giúp quý vị hiểu đúng và biết cách bảo vệ sức khỏe nói chung cũng như sức khỏe đường tiêu hóa nói riêng của chính mình và người thân trong dịp Tết này.

