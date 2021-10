Mới chớm già mà ngại dùng retinol kích ứng, chị em hãy đổi sang 3 loại dịu nhẹ này

Retinol vẫn được coi là thành phần chống lão hóa thần thánh mà các bác sĩ da liễu luôn khuyên dùng. Retinol hoạt động dựa trên cơ chế thúc đẩy tốc độ tẩy da chết và kiềm dầu, giúp lỗ chân lông khô thoáng hơn. Việc sử dụng các sản phẩm chứa retinol sẽ giúp kích thích tái tạo tế bào da, tăng cường sản sinh collagen; hạn chế sự hình thành nếp nhăn lão hóa, mang đến làn da láng mịn, mượt mà. Tuy nhiên, retinol có thể khiến da bạn bị kích ứng trong thời gian đầu mới sử dụng, gây khô và bong tróc. Điều này đã khiến nhiều nàng e ngại khi sử dụng các sản phẩm có chứa retinol. Nhưng thay vì mãi chú tâm vào retinol, bạn có thể chuyển sang 3 hoạt chất chống lão hóa thay retinol dưới đây, đảm bảo hiệu quả mà không gây kích ứng.

1. Vitamin C

"Vitamin C là một trong những chất chống oxy hóa mạnh nhất cho da, giúp chống lại những tổn thương do tiếp xúc hàng ngày với ánh nắng mặt trời và các chất ô nhiễm từ môi trường. Nó cũng là một thành phần ngăn ngừa, hạn chế các dấu hiệu chống lão hóa hiệu quả". – Bác sĩ Claire Chang (New York) chia sẻ.

Bác sĩ Chang cũng nói thêm: "Mặc dù Vitamin C hoạt động theo các cơ chế khác với retinol, nhưng nó cũng giúp làm sáng da, mờ các đốm nâu đồng thời kích thích sản xuất collagen để ngăn ngừa nếp nhăn". Tuy nhiên khi dùng các sản phẩm chứa Vitamin C, bạn nên lưu ý chống nắng kỹ càng để bảo vệ da.

2. Bakuchiol

Bakuchiol là tinh chất được chiết xuất từ thực vật. Theo bác sĩ Chang chia sẻ: "Trong một nghiên cứu vào năm 2014 được công bố trên Tạp chí Khoa học Mỹ phẩm Quốc tế, các thực nghiệm đã cho thấy bakuchiol có các đặc tính giống như retinol và có thể kích thích da sản xuất collagen. Về mặt lâm sàng, việc bôi các sản phẩm có chứa Bakuchiol hai lần mỗi ngày trong 12 tuần sẽ giúp cải thiện làn da về độ sáng, nếp nhăn, sắc tố, độ đàn hồi và độ săn chắc".

Bác sĩ Chang cũng cho biết thêm về một nghiên cứu khác, được công bố vào năm 2018 trên Tạp chí Da liễu Anh, đã thử nghiệm 44 bệnh nhân sử dụng kem bakuchiol 0,5% hoặc kem retinol 0,5%. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng cả hai thành phần đều làm giảm đáng kể nếp nhăn và đốm nâu. Hơn nữa, nghiên cứu không tìm thấy sự khác biệt đáng kể về tác dụng giữa bakuchiol và retinol trong việc cải thiện các dấu hiệu của quá trình lão hóa da.

Ngoài ra, bakuchiol cũng được đánh giá là khá dịu nhẹ, không gây kích ứng hay khô da rõ rệt như retinol.

3. EGF

EGF hay còn gọi là yếu tố tăng trưởng biểu bì cũng là thành phần thay thế retinol đình đám. EGF mang lại nhiều lợi ích cho làn da như cải thiện nếp nhăn, hỗ trợ giảm thâm mụn, thâm nám và làm đều màu da, ngăn ngừa hắc sắc tố da. Thành phần này sẽ giúp tái tạo, sửa chữa làn da bằng cách phát tín hiệu thúc đẩy da tổng hợp DNA và tăng sinh tế bào, từ đó giúp sữa chửa da, làm dịu và duy trì độ ẩm hiệu quả. So với retinol, EGF lại hiệu quả và hạn chế kích ứng hơn đáng kể. Chính vì vậy, EGF đang là thành phần được ứng dụng trong nhiều sản phẩm làm đẹp mới và được các tín đồ làm đẹp yêu thích.

