Mới: Các trường thuộc khối Công an và Quân đội đã công bố điểm chuẩn, cao nhất 28,65 điểm có thêm tiêu chí phụ

1. Học viện An ninh Nhân dân: Từ 20,66 điểm

Điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành Nghiệp vụ An ninh, An toàn thông tin có mức điểm từ 20,66 đến 28,18 điểm tùy theo từng ngành và tổ hợp xét tuyển. Cụ thể như sau:

Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo số báo danh thí sinh trúng tuyển lên Cổng thông tin điện tử của Học viện An ninh nhân dân tại địa chỉ: www.hvannd.edu.vn và gửi văn bản về Ban tuyển sinh Công an các đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển để làm thủ tục nhập học theo quy định.

- Thí sinh nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 để xác nhận nhập học tại Công an đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển trước 17h ngày 08/10/2020.

- Học viện An ninh nhân dân tiếp nhận bản chính giấy chứng nhận kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT từ các ban tuyển sinh từ ngày 09/10/2020 đến trước 17h ngày 11/10/2020. Địa điểm tiếp nhận:

+ Các Ban tuyển sinh phía Bắc: Học viện tiếp nhận tại phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, Học viện An ninh nhân dân (địa chỉ: 125 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội)

+ Các Ban tuyển sinh phía Nam: Học viện tiếp nhận tại cơ sở 3 của trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (địa chỉ: Ấp 7, xã An Phước, Long Thành, Đồng Nai).

2. Học viện Quân y: Cao nhất 28,65 điểm

Theo đó, mức điểm chuẩn từ kết quả thi tốt nghiệp THPT đối với thí sinh nữ miền Bắc cao nhất là 28,65 điểm; đối với thí sinh nữ miền Nam là 28,3 điểm. Điểm chuẩn từ kết quả thi tốt nghiệp THPT đối với thí sinh nam miền Bắc là 26,5 điểm; đối với thí sinh nam miền Nam là 25,5 điểm.

Điểm chuẩn Học viện Quân y theo phương thức xét tuyển học sinh giỏi bậc THPT với thi sinh nam miền Bắc là 23,35 điểm; điểm chuẩn Học viện Quân y theo phương thức xét tuyển học sinh giỏi bậc THPT với thí sinh nữ miền Bắc là 24,75 điểm.

Cụ thể như sau:

3. Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân: Từ 22,35 điểm

Điểm chuẩn vào trường cao nhất là 26,1 điểm đối với nam và 25,65 điểm đối với nữ. Cụ thể như sau:

Khu vực Giới tính Tổ hợp A00 Tổ hợp A01 Phía Bắc Nam 26,1 22,35 Nữ 25,65 Phía Nam Nam 25,48 23,25 Nữ 25,5

Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân sẽ thông báo số báo danh thí sinh trúng tuyển trên trang thông tin của trường. Thời gian tiếp nhận hồ sơ xác nhận nhập học từ ngày 9/10 đến trước 17h ngày 10/10.

4. Trường Sĩ quan Phòng hóa: Từ 22,7 điểm

Năm nay trường tuyển sinh 73 chỉ tiêu, mức điểm chuẩn cao nhất là 23,65 điểm.

5. Học viện Hậu cần: Từ 25,10 điểm

Theo đó, mức điểm chuẩn của Học viện Hậu cần từ kết quả thi tốt nghiệp THPT đối với thí sinh nữ miền Bắc cao nhất là 28,15 điểm; điểm chuẩn Học viện Hậu cần từ kết quả thi tốt nghiệp THPT đối với thí sinh nữ miền Nam là 27,1 điểm.

Điểm chuẩn Học viện Hậu cần từ kết quả thi tốt nghiệp THPT đối với thí sinh nam miền Bắc là 26,45 điểm; Điểm chuẩn Học viện Hậu cần từ kết quả thi tốt nghiệp THPT đối với thí sinh nam miền Nam là 25,10 điểm.

Với phương thức xét tuyển học sinh giỏi bậc THPT, điểm chuẩn Học viện Hậu cần là 25,4 điểm với thí sinh nam miền Bắc, 26,15 điểm với thí sinh nữ miền Nam.

Điểm chuẩn Học viện Hậu cần năm 2020 cụ thể các ngành như sau:

6. Học viện Phòng không- Không quân: Từ 24,40 điểm

Năm nay mức điểm chuẩn vào trường cao nhất là 25,85 điểm, thấp nhất là 22,9 điểm. Cụ thể như sau:

7. Học Viện Hải quân: Từ 24,85 điểm

Mức điểm chuẩn vào trường như sau:

8. Học viện Khoa học Quân sự: từ 24,33 điểm

Học viện khoa học quân sự năm 2020 tuyển sinh với tổng 145 chỉ tiêu trong đó ngành trinh sát kỹ thuật tuyển 47 chỉ tiêu.

Năm nay, điểm chuẩn của trường cao nhất là ngành Ngôn ngữ Trung Quốc với 28,1 điểm, cụ thể như sau:

9. Học viện Biên phòng: Từ 20,4 điểm

Điểm chuẩn vào trường cao nhất là 28,5 điểm với tổ hợp khối C00. Điểm tuyển sinh của trường sau đây:

10. Trường Sĩ quan Chính trị: Từ 23,25 điểm

Nhà trường có mức điểm chuẩn cao nhất, là 28,5 điểm cụ thể như sau:

11. Học viện Chính trị Công an Nhân dân: Từ 21,40 điểm

Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy Học viện Chính trị Công an Nhân dân thông báo điểm trúng tuyển vào Học viện năm 2020, cụ thể như sau:

Khu vực Giới tính Tổ hợp xét tuyển A01 C03 D01 Phía Bắc Nam 21.40 20.81 23.06 Nữ 25.93 27.34 26.68 Phía Nam Nam 27.30 22.59 Nữ 25.71 26.35 26.06



12. Học viện Cảnh sát Nhân dân: Từ 18,88 điểm

Điểm chuẩn ngành Nghiệp vụ Cảnh sát đối với nữ xét tuyển bằng tổ hợp C03 (Văn, Toán, Sử) cao nhất 27,73, theo công bố sáng 5/10.

Điểm trúng tuyển với thí sinh nữ xét tuyển bằng tổ hợp A01 (Toán, Lý, Anh) và D01 (Toán, Văn, Anh) cũng ở mức cao, lần lượt 27,16 và 27,36. Đối với nam, điểm trúng tuyển thấp hơn rất nhiều, chỉ từ 18,88 đến 23,09.

Năm nay, Học viện Cảnh sát nhân dân không chia điểm theo khu vực phía Bắc và Nam như năm ngoái mà chia đối tượng nam và nữ. Điểm trúng tuyển theo tổ hợp như sau: