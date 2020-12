Mới 5 tuổi nhưng con trai Tăng Thanh Hà đã ra dáng một đầu bếp chuyên nghiệp

Trên trang cá nhân mới đây, Tăng Thanh Hà đã chia sẻ loạt khoảnh khắc cậu quý tử đầu lòng Richard tự mình vào bếp làm bánh như một đầu bếp chuyên nghiệp.

Đi kèm với hình ảnh con trai, Tăng Thanh Hà chia sẻ: "Making brownies with my little boy" (Tạm dịch: Làm bánh socola cùng chàng trai bé nhỏ của tôi). Qua loạt chia sẻ của Tăng Thanh Hà, có thể thấy bé Richard mới 5 tuổi nhưng đã rất thuần thục các bước làm bánh và tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp.

Những hình ảnh con trai đầu lòng nhà Tăng Thanh Hà và doanh nhân Louis Nguyễn vào bếp phụ mẹ không quá xa lạ nhưng việc cậu bé tự mình làm tất cả các bước thế này thì rất hiếm. Cậu quý tử đầu lòng của Tăng Thanh Hà có tiếng là ngoan ngoãn và rất khéo tay.

Nhiều người cho rằng, cậu bé thừa hưởng tính cách khéo léo này từ mẹ của mình. Không chỉ khéo tay mà quý tử đầu lòng của Tăng Thanh Hà cũng thường xuyên thể hiện tình cảm dành cho mẹ bằng vô số hành động đáng yêu.