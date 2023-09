Móc nối nhân viên ngân hàng mua bán thông tin hàng trăm tài khoản

Hoàng Đức Nhu được xác định là đối tượng chính trong đường dây mua bán thông tin tài khoản ngân hàng và có sự tiếp tay của nhiều nhân viên ngân hàng cả nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Đức Nhu.

Trước đó, đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng do Nhu điều hành bị Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá vào tháng 6/2023. Kết quả điều tra xác định: Từ khoảng tháng 10/2022, Hoàng Đức Nhu sử dụng tài khoản Facebook tên “Đức Nhu” để tham gia nhóm Facebook tên “Tài khoản ngân hàng A.T.M”. Trong nhóm này có nhiều tài khoản Facebook đăng tải các bài viết có nội dung liên quan việc trao đổi, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để thu lợi.

Nhận thấy công việc này dễ thực hiện và thu lợi dễ dàng nên Nhu đã sử dụng tài khoản Facebook tên “Đức Nhu”, tài khoản Zalo tên “Đức Nhu” và tài khoản Telegram tên “DN” cùng đăng ký bởi số điện thoại 09293123.xx để liên hệ, nhắn tin với các đối tượng khác thực hiện hành vi tra soát thông tin tài khoản ngân hàng của người khác rồi bán lại để thu lợi bất chính.

Bước đầu, Hoàng Đức Nhu khai nhận: Khi có khách liên hệ mua thông tin tài khoản ngân hàng (bao gồm thông tin chủ tài khoản, số CCCD hoặc CMND, địa chỉ, số điện thoại internet banking…) thì Nhu liên hệ các đầu mối trên mạng và với cả các nhân viên làm việc tại các ngân hàng trên cả nước để tra soát, thu thập, mua thông tin rồi bán lại cho khách hàng liên hệ qua mạng xã hội với giá chênh lệch.

Tùy vào từng ngân hàng khác nhau mà Nhu bán thông tin tài khoản ngân hàng với giá khác nhau, khoảng 300 ngàn đồng đến 2,2 triệu đồng mỗi thông tin tài khoản ngân hàng. Sau đó, Nhu trả tiền cho người đã tra soát, cung cấp, bán thông tin tài khoản ngân hàng với số tiền từ 200 ngàn đồng đến 1,9 triệu đồng/thông tin, thu lợi bất chính từ 100 đến 700 ngàn đồng/thông tin. Nhu đã thu thập, trao đổi, mua bán thông tin cá nhân của 212 tài khoản ngân hàng, sau đó bán và thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Quá trình điều tra, Công an quận Hải Châu cũng đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an quận Hải Châu điều tra mở rộng.