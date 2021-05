Mở tiệc ma túy giữa mùa dịch COVID-19 trong căn biệt thự cao cấp

Ngày 11/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đang tạm giữ một số đối tượng liên quan để điều tra về hành vi mua bán, sử dụng chất ma túy.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 25 phút ngày 10/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phát hiện tại căn biệt thự trong một khu nghỉ dưỡng (resort) thuộc phường Nghi Hải (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) tập trung nhiều người có biểu hiện nghi vấn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nên đã kiểm tra.

Tại hiện trường, công an đã phát hiện và bắt quả tang 9 đối tượng ( 4 nam, 5 nữ) độ tuổi từ 24 đến 33 tuổi có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, có 8 đối tượng người Nghệ An và một người trú Hà Tĩnh.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 4 gói chất bột màu trắng nghi là ma túy tổng hợp (Ketamine) và một số dụng cụ để sử dụng ma túy.

Qua xét nghiệm 9 người trên đều dương tính với ma túy.

Quá trình đấu tranh, bước đầu công an xác định Phạm Thị Quỳnh Hương (24 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) là người bán số ma túy cho Phan Minh Cường (33 tuổi, trú tại phường Lê Mao, TP Vinh) để những người còn lại tổ chức sử dụng.

Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.