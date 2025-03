Mổ đẻ kết hợp bóc u xơ tử cung to cho sản phụ lớn tuổi

Các bác sĩ tại Hồng Ngọc cẩn trọng trong từng thao tác khám thai.

Mang nhiều lo lắng về khối u và vấn đề sinh nở khi lớn tuổi

Sinh con khi đã bước qua tuổi 40 luôn là một hành trình đầy khó khăn khi thể trạng mẹ bầu không còn ở độ tuổi sinh nở lý tưởng, cả mẹ và bé dễ mắc phải các bệnh lý trong thai kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, chị N.T.V (42 tuổi, Hà Nội) còn mắc đa u xơ tử cung nên các nguy cơ trong thai kỳ có thể tăng lên gấp bội.

Mang thai khi đang mắc đa nhân xơ tử cung, khối lớn nhất kích thước lên tới 50 x 68mm, chị V phải gồng mình với những băn khoăn và lo lắng. Chị không biết nên sinh con ở đâu và khó quyết định chọn sinh thường hay sinh mổ, bởi với 1 thai phụ nguy cơ cao thì cả thai kỳ sẽ tiềm ẩn đầy rủi ro.

"U xơ tử cung có thể phát triển rất nhanh trong giai đoạn mang thai và nhỏ dần khi phụ nữ sinh đẻ. Trong thai kỳ, ngoài gây đau bụng hay táo bón, u xơ tử cung kích thước lớn có thể chèn ép buồng tử cung gây sảy thai, sinh non, thậm chí trở thành u tiền đạo gây băng huyết cho sản phụ." - BSCKI Đỗ Danh Trường (Khoa Sản Phụ khoa - BVĐK Hồng Ngọc) cho biết.

Chị V mang thai khi đang mắc đa nhân xơ tử cung.

Từng bước gỡ bỏ gánh nặng

Ngay từ đầu thai kỳ, chị V. đã được bác sĩ tại b ệ nh vi ệ n H ồ ng Ng ọ c theo dõi chặt chẽ, sát sao. Do là trường hợp thai kỳ nguy cơ cao nên các bác sĩ đã cân nhắc đưa ra phương án theo dõi riêng, bên cạnh việc khám thai theo đúng các mốc khuyến cáo.

BS Trường cho hay: "Khi siêu âm, ngoài nhiệm vụ quan sát em bé, chúng tôi cũng thực hiện theo dõi sự phát triển của khối u một cách kỹ lưỡng, qua đó đảm bảo nắm bắt được các nguy cơ. Bên cạnh việc tư vấn cặn kẽ về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, chúng tôi cũng lên phương án điều trị trong trường hợp cần thiết, xác định kế hoạch kỹ lưỡng cho một cuộc mổ "2 trong 1" nhằm đảm bảo an toàn cho sản phụ và thai nhi".

"Bác sĩ Trường phân tích rất kỹ về tình trạng sức khỏe, dặn mình cần thoải mái tinh thần và tư vấn chế độ ăn uống, sinh hoạt sao cho con phát triển tốt nhất. Bác sĩ cũng trao đổi với gia đình về phương án dự phòng và điều trị khối u, lên kế hoạch tối ưu cho ca mổ. Vì vậy, mình quyết định theo bác sĩ từ lúc mang thai đến lúc sinh." – chị V. chia sẻ.

Cẩn trọng từng bước để lấy thai an toàn đồng thời bóc tách khối u kích thước lớn

Càng về những tuần cuối thai kỳ, khối u xơ tử cung lại càng phát triển nhanh. Đến tuần thứ 38, khối u đã có kích thước tới 50x48x89mm. Nhận định đây là "thời điểm vàng" để mổ bắt con khi em bé đã phát triển đầy đủ, sức khỏe mẹ ổn định và khối u chưa gây ra triệu chứng gì nặng nề nên các bác sĩ đã nhanh chóng thực hiện theo đúng kế hoạch cho ca mổ đầy khó khăn này.

Trên thực tế, mổ lấy thai trên nền khối u kích thước lớn có thể tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, đặc biệt là tình trạng băng huyết do đờ tử cung, sản phụ có thể phải cắt bỏ tử cung, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, ê - kíp bác sĩ tại Hồng Ngọc đã phải lên kế hoạch cho cuộc mổ một cách tỉ mỉ nhất, từ phòng mổ, dự phòng máu đến cả kế hoạch cho từng vết rạch lấy con.

"Chỉ trong 3 phút kể từ lúc rạch da, em bé đã chào đời khỏe mạnh. Trong khi mẹ và bé thực hiện "da kề da", chúng tôi lại tiếp tục bóc nhau thai, đồng thời khéo léo bóc toàn bộ khối u xơ cắm trong cơ tử cung, tỉ mỉ loại bỏ các nhân xơ nhỏ. Tuy thời gian mổ kéo dài lâu hơn so với một ca sinh mổ thông thường nhưng sản phụ không gặp biến chứng, không phải truyền máu và giữ được trọn vẹn tử cung." - BS Trường cho hay.

Hình ảnh siêu âm và thực tế khối u xơ tử cung của chị V.

Tận mắt nhìn thấy hình ảnh khối u sau mổ, chị V bàng hoàng xen lẫn hạnh phúc: "Không ngờ khối u có thể lớn đến như vậy. Mình rất cảm ơn các bác sĩ tại Hồng Ngọc, đặc biệt là bác sĩ Trường. Các bác sĩ không chỉ giúp mình vững tâm trong suốt thai kỳ mà còn đảm bảo mình và con được an toàn trong suốt cuộc mổ, đồng thời loại bỏ khối u giúp mình không cần động dao kéo thêm lần nữa. Chính nhờ sự tận tình và tay nghề của bác sĩ mà mình mới có thể yên tâm, khỏe mạnh sinh con".

Chị V và con thực hiện da kề da ngay khi bé vừa chào đời.

U xơ tử cung có thể được bóc trong khi sinh, song cần tuân theo chỉ định của bác sĩ. "Không phải trường hợp nào cũng có thể mổ đẻ kết hợp bóc u xơ. Quyết định này phụ thuộc vào đánh giá kỹ lưỡng của bác sĩ chuyên khoa dựa trên nhiều yếu tố như kích thước u, vị trí bám, sức khỏe của sản phụ. Vì vậy, mẹ bầu cần được thăm khám tại địa chỉ y tế uy tín để sớm phát hiện và có hướng xử lý phù hợp nhất trong trường hợp cần thiết" - BS Trường nói thêm.