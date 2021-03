Mổ cấp cứu cho bé gái 2 tuổi bị thủng ruột do nuốt phải 7 viên bi nam châm đồ chơi

Ngày 4/3, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương vừa phẫu thuật cấp cứu cho bé gái N.P.T (2 tuổi, ở Bắc Ninh) bị thủng ruột do nuốt phải bảy viên bi nam châm. Theo gia đình, trước khi nhập viện 3 ngày, trẻ đau bụng và nôn nhiều. Gia đình đã cho con đi khám tại một bệnh viện tư và uống thuốc tiêu hóa nhưng tình trạng không thuyên giảm.



TS.BS Nguyễn Văn Linh - Trưởng Khoa ngoại Quốc Tế S, Bệnh viện Nhi Trung ương - người trực tiếp phẫu thuật cho bé T cho biết, ngày 4/3, trẻ nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn nhiều. Các bác sĩ đã chỉ định làm các xét nghiệm cận lâm sàng cho bệnh nhi. Kết quả chụp X-quang phát hiện hình ảnh tắc ruột kèm dị vật cản quang trong ổ bụng là 7 khối hình cầu dính thành chuỗi. Ngay lập tức trẻ được tiến hành mổ cấp cứu.

"Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện 7 viên bi nam châm dính vào nhau gây tắc nghẽn ruột, khiến ruột thủng ở 3 vị trí. Các phẫu thuật viên đã loại bỏ dị vật, khâu kín vị trí ruột thủng, bơm rửa sạch ổ bụng và dẫn lưu. Hai ngày sau mổ, hiện tình trạng sức khỏe cháu tạm thời ổn định, tuy nhiên vẫn cần theo dõi thêm", TS.BS Nguyễn Văn Linh cho hay.

7 viên bi nam châm dính vào nhau gây tắc nghẽn ruột, khiến ruột thủng ở ba vị trí.

Qua khai thác bệnh sử, được biết cách đây khoảng 5 tháng, bố bệnh nhi có mua đồ chơi là viên bi nam châm xếp hình về cho anh trai của cháu chơi. Bệnh nhi vô tình nuốt phải viên bi nam châm từ lúc nào gia đình không hay.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Linh, nuốt dị vật là tai nạn thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 3 tuổi với bản tính hiếu kỳ, thích khám phá thế giới xung quanh. Hàng năm, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận rất nhiều trường hợp trẻ nhập viện do nuốt, hóc dị vật như đồ chơi, cúc áo, đồng xu…Tuy nhiên, trường hợp trẻ nuốt phải đồ chơi là bi nam châm như trường hợp trên lại đặc biệt nguy hiểm.

"Do nam châm là một tổ hợp chất gần giống kim loại mang trong mình từ tính, từ tính này luôn tồn tại và tác dụng lên các kim loại khác. Chính vì vậy, khi trẻ nuốt phải từ 2 viên bi nam châm trở lên chúng sẽ có xu hướng tự hút dính vào nhau, dọc theo đường tiêu hóa ở các đoạn ruột khác nhau và không di chuyển tiếp, gây tắc và tạo sức ép lên thành ruột, gây thiếu máu cục bộ, từ đó dẫn tới hoại tử và thủng ruột. Thậm chí còn gây sốc nhiễm trùng, dẫn tới tử vong", BS Linh lý giải.

Do đó, tuy nam châm không phải là sản phẩm xa lạ, được ứng dụng rộng rãi, mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong cuộc sống nhưng những đồ chơi gắn nam châm như viên bi nam châm ghép hình với kích thước nhỏ, tròn, nhẵn được bày bán tràn lan trên thị trường như hiện nay lại vô cùng nguy hiểm đối với trẻ nhỏ khi chẳng may nuốt phải. "Các bậc phụ huynh cần cẩn trọng khi lựa chọn đồ chơi cho trẻ, đồng thời rà soát kỹ môi trường xung quanh trẻ để đảm bảo an toàn. Những trường hợp nghi ngờ nuốt dị vật, đau bụng, nôn … cần đưa trẻ tới ngay các cơ sở y tế để được kiểm tra, xử lý kịp thời", bác sĩ khuyến cáo.