Mở bán dự án The Fibonan: Căn hộ khu Đông còn hấp dẫn khách hàng?

Sự kiện mở bán chính thức dự án The Fibonan tại khu Đông thủ đô đã phần nào giải đáp được câu hỏi này. Theo đó, sáng ngày 3/8 trong khuôn viên dự án The Fibonan, nằm kề cận KĐT Ecopark đã diễn ra Sự kiện mở bán chính thức do chủ đầu tư An Phú Invest và đơn vị phân phối độc quyền Đất Xanh Miền Bắc phối hợp tổ chức. Sự kiện thu hút sự tham dự của các khách hàng và các ngân hàng bảo trợ như NCB, MB Bank, BIDV, Vietcombank…



Toàn cảnh buổi mở bán căn hộ The Fibonan

Chính thức "trình làng" từ tháng 4 năm nay, The Fibonan là dự án chung cư hiếm hoi được ra mắt thị trường và ghi nhận lượng giao dịch khả quan. Không chỉ cung cấp nguồn cung căn hộ sơ cấp trong bối cảnh Thủ đô thiếu dự án mở bán mới, The Fibonan còn được đánh giá cao nhờ không gian xanh thoáng đãng, chất lượng công trình, tiện ích và căn hộ.

Chia sẻ tại buổi lễ, đại diện An Phú Invest cho biết: "The Fibonan là dự án kết tinh toàn bộ tâm - trí - lực của chủ đầu tư với tầm nhìn kiến tạo một tổ hợp căn hộ cao cấp tại trung tâm phía Đông Hà Nội, cam kết trao tới khách hàng một tổ ấm chất lượng, một không gian sống cân bằng. Chúng tôi chú trọng và áp dụng triệt để các giải pháp thi công tối ưu, tiên tiến và hiện đại bậc nhất hiện nay. Nhờ đó, dự án được hoàn thiện toàn diện theo tiêu chuẩn cao nhất cùng tiến độ thi công nhanh chóng vượt mong đợi."

Đại diện Đất Xanh Miền Bắc nhận định: "Dù trong bối cảnh thị trường nào thì các dự án căn hộ mang đến những giá trị sống thực thụ sẽ luôn được đón nhận. Với đội ngũ lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển bất động sản, chủ đầu tư An Phú Invest với "đứa con tinh thần" The Fibonan sẽ trở thành lựa chọn an cư chất lượng tại khu Đông Hà Nội".

Đại diện ngân hàng NCB - đơn vị bảo trợ tài chính dự án khẳng định trong buổi mở bán: "Qua quá trình thẩm định, chúng tôi nhận thấy The Fibonan là một dự án có pháp lý hoàn chỉnh, vị trí thuận lợi và sở hữu nhiều thế mạnh về tiện ích. NCB cam kết sẽ đồng hành và đem đến những hỗ trợ tài chính tốt nhất cho những khách hàng đang tìm kiếm căn hộ ở The Fibonan".

Tiết mục "Con Rồng Cháu Tiên" để lại nhiều ấn tượng cho khách tham dự

Thông qua phần chia sẻ chi tiết của đại diện đến từ đơn vị phân phối Đất Xanh Miền Bắc, các khách hàng được tiếp nhận những thông tin nổi bật của dự án cùng chính sách ưu đãi hấp dẫn chỉ có ở giai đoạn 1. Cụ thể, căn hộ The Fibonan hiện được mở bán chỉ từ 2,9 tỷ/căn hộ 2 phòng ngủ, bàn giao đầy đủ nội thất cao cấp.



Nhằm giúp người mua nhà "nhẹ gánh" tài chính, chủ đầu tư áp dụng tiến độ thanh toán siêu linh hoạt chia làm 19 đợt, mỗi đợt chỉ cần đóng 3% giá trị căn hộ; hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng hoặc chiết khấu 7% khi thanh toán sớm.

Cuối chương trình, sự kiện càng "nóng" hơn với chương trình bốc thăm trúng thưởng với các phần quà giá trị như xe máy Liberty, điện thoại iPhone 15, rô bốt hút bụi, quạt không cánh, nồi cơm điện, máy xay và lì xì may mắn…

Chị Thanh Hoa, khách hàng may mắn trúng giải Kim cương (xe máy Piaggio Liberty) – cư dân sở hữu căn hộ tại tầng 24 chia sẻ lý do lựa chọn dự án: "Đến The Fibonan mình thích ngay vì không gian ở đây rộng rãi, thoáng với nhiều cây xanh. Chủ đầu tư cũng rất tỉ mỉ trong quá trình thi công, nên gia đình cũng hoàn toàn yên tâm chọn mua. Hy vọng rằng khi hoàn thiện, các tiện ích cũng sẽ được vận hành sớm để cư dân được hưởng thụ".

Ngay trong buổi mở bán, khách tham gia được trực tiếp kiểm chứng tiến độ và chất lượng của tòa căn hộ The Fibonan. Ghi nhận ý kiến của khách hàng, nếu như vị trí và không gian sống xanh là yếu tố tạo ấn tượng đầu tiên thì chất lượng xây dựng, thiết kế căn hộ và hệ thống tiện ích chính là những điểm then chốt khiến khách hàng quyết định "chốt" mua căn hộ The Fibonan.

Sau khi tìm hiểu chuyên sâu và trải nghiệm thực tế, nhiều khách hàng đã đặt mua ngay căn hộ The Fibonan

Theo đó, công trình tòa căn hộ The Fibonan được ứng dụng công nghệ thi công tiên tiến hàng đầu: hệ thống tường kiên cố cách âm tốt; cột vách, dầm sàn, tường bao căn hộ sử dụng đồng bộ hệ thống ván khuôn nhôm chất lượng cao, bền đẹp theo thời gian…



Căn hộ The Fibonan có cơ cấu đa dạng 1-3 phòng ngủ được thiết kế theo phong cách tối ưu diện tích, tối đa mặt tiếp xúc với thiên nhiên. Không gian mở kết nối giữa các phòng và chan hòa với thiên nhiên tạo nên một tổ ấm tràn đầy sinh khí. Tại đây, gia chủ được thư giãn với tầm view xanh vĩnh cửu ở mọi hướng.

Cư dân The Fibonan vừa thụ hưởng trọn vẹn hệ thống tiện ích ngoại khu đồ sộ của các đại đô thị liền kề, vừa được tận hưởng bộ sưu tập tiện ích đặc quyền đẳng cấp như bể bơi 4 mùa công nghệ BioDesign, tổ hợp thư giãn - giải trí trên tầng Rooftop, 2 tầng thương mại dịch vụ, rạp chiếu phim ngoài trời, sân golf mini, vườn chiêm tinh…

Theo chia sẻ từ phía đại diện chủ đầu tư và đơn vị phân phối, khách hàng sở hữu căn hộ The Fibonan (dự án Khu biệt thự và nhà ở Hưng Thịnh tại xã Cửu Cao, huyện Văn Giang) thời điểm mở bán đợt 1 sẽ được hưởng "lợi đơn lợi kép" khi vừa có nhiều sự lựa chọn, vừa được hưởng những ưu đãi tốt nhất.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ đơn vị phân phối Đất Xanh Miền Bắc.

Hotline: 091 761 2020