MMA 2020 gây ức chế vì giải tân binh: "Em trai" BLACKPINK thua đau đớn dù thành tích vượt trội, fan lo lắng MAMA cũng sẽ tay trắng

Tối 5/12, lễ trao giải Melon Music Awards 2020 (MMA 2020) đã chính thức diễn ra. Vì tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nên lễ trao giải chỉ xuất hiện một vài nhón nhạc gồm: BTS, IZ*ONE, TXT, Oh My Girl, MONSTA X, The Boyz.

Đúng như dự đoán, BTS là nhóm nhạc chiếm trọn spotlight của lễ trao giải khi gom về 6 chiếc cúp gồm Album của năm, Ca khúc của năm, Nghệ sĩ của năm, Top 10 Bonsang, Sự lựa chọn của cộng đồng mạng, Dance xuất sắc nhất dành cho nhóm nam.

Mặc dù không góp mặt ở lễ trao giải MMA, tuy nhiên BLACKPINK vẫn xuất sắc giành được 2 giải thưởng gồm Top 10 Bonsang và Dance xuất sắc nhất dành cho nhóm nữ. Tuy nhiên, một tranh cãi đã xảy đến đối với MMA năm nay khi giải tân binh nam lại tuột mất khỏi tay boygroup cùng nhà với BLACKPINK là TREASURE.

Từng được dự đoán sẽ giành được giải tân binh nam xuất sắc nhất nhưng TREASURE lại ra về tay trắng.

CRAVITY.

Được biết chiếc cúp tân binh nam xuất sắc nhất của MMA năm nay đã thuộc về boygroup kém tiếng hơn chính là CRAVITY. Đây chính là nguyên nhân khiến nhiều fan vô cùng thắc mắc lẫn bức xúc vì thành tích của boygroup đàn em BLACKPINK vượt trội hơn rất nhiều so với CRAVITY.

Fan tung ra bằng chứng cho thấy thành tích ra mắt, lượng album được bán ra, lượng vote của TREASURE vượt trội hơn rất nhiều so với boygroup CRAVITY.

Để đòi lại công bằng cho thần tượng, từ khóa #MMA_RIGGED_TREASURE đã được fan đưa lên thẳng Top trending Twitter thế giới nhằm yêu cầu lời giải thích về việc đâu là lý do khiến boygroup "em trai" BLACKPINK trắng tay ở MMA năm nay. Thậm chí với tiêu chí chấm giải đầy mập mờ, không ít fan còn lo lắng giải tân binh tại MAMA năm nay TREASURE nhiều khả năng sẽ gặp phải tình huống tương tự.

#MMA_RIGGED_TREASURE lọt Top trending toàn cầu nhằm yêu cầu MMA giải thích kết quả.

Cách đó ít ngày, cộng đồng fan của BLACKPINK cũng bày tỏ sự thất vọng cùng cực vì thần tượng của mình không có giải tại APAN 2020. Tranh cãi nổ ra gay gắt khi một số người cho rằng giải thưởng này khuất tất vì nhóm nữ nhà YG đáp ứng toàn bộ tiêu chí chấm giải Bonsang, có thành tích hơn hẳn TWICE và IZ*ONE. Thế nhưng 2 nhóm nữ này có mặt trong danh sách, còn BLACKPINK lại trắng tay. Mặc dù thế, phía BTC vẫn giữ im lặng trước làn sóng tấn công dữ dội của cộng đồng fan BLACKPINK.