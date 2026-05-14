Miss World 2026 hé lộ địa điểm tổ chức khi đăng cai tại Việt Nam

Tại sự kiện khởi động Miss World 2026 (Hoa hậu Thế giới) diễn ra chiều 14/5, đơn vị đăng cai tại Việt Nam lần đầu hé lộ lịch trình của cuộc thi năm nay. Theo đó, Miss World 2026 là mùa giải đánh dấu kỷ niệm 75 năm của cuộc thi sắc đẹp lâu đời và danh giá nhất hành tinh. Cuộc thi sẽ được tổ chức tại Việt Nam với chuỗi hoạt động trải dài từ tháng 8 đến tháng 9/2026.

Theo đạo diễn Hoàng Nhật Nam - Trưởng ban tổ chức đơn vị đăng cai Miss World tại Việt Nam, cuộc thi năm nay sẽ quy tụ 130 đại diện đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ban tổ chức công bố những điểm đến đầu tiên của hành trình Miss World 2026 tại Việt Nam gồm Hải Phòng, TP.HCM. Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ là nơi diễn ra các hoạt động nổi bật vào đêm chung kết. Trong khi đó, Hải Phòng sẽ đăng cai một số hoạt động đồng hành, còn phường Vũng Tàu (TP.HCM) là điểm đến của nhiều chương trình quảng bá văn hóa, du lịch trong khuôn khổ cuộc thi.

Ngoài ra, ban tổ chức công bố dàn đại sứ đồng hành với Miss World tại Việt Nam gồm Đỗ Mỹ Linh, Đỗ Thị Hà, Trần Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Huỳnh Trần Ý Nhi, Phan Phương Oanh, Lê Phương Khánh Như, Trương Tâm Như và Huỳnh Minh Kiên.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Julia Morley - Chủ tịch Miss World cho biết luôn dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam từ nhiều năm trước.

“Trước khi nhiều người ở đây được sinh ra, tôi đã yêu đất nước Việt Nam. Tôi từng đến Việt Nam, đi dọc những dòng sông và cảm nhận vẻ đẹp của con người nơi đây. Hơn 130 đại diện từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến Việt Nam để cùng tạo nên những giá trị tốt đẹp. Tôi yêu con người Việt Nam và rất hạnh phúc khi Miss World 2026 được tổ chức tại đây”, bà chia sẻ.

Trong khi đó, đương kim Miss World Opal Suchata Chuangsri bày tỏ sự háo hức trước hành trình đi cùng cuộc thi sắp tới. Người đẹp Thái Lan cho biết cô mong muốn mang thông điệp tích cực của Miss World lan tỏa đến khán giả quốc tế, đồng thời kỳ vọng mùa giải tại Việt Nam sẽ trở thành dịp để bạn bè năm châu hiểu hơn về văn hóa, con người và vẻ đẹp Việt Nam.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc sẽ đại diện Việt Nam dự thi Miss World. Từ khi công bố, hành trình của nàng hậu nhận được nhiều quan tâm của khán giả.

Sinh năm 2001, Lê Nguyễn Bảo Ngọc từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022, sau đó đăng quang Hoa hậu Liên lục địa - Miss Intercontinental 2022.

Bên cạnh sắc vóc, Bảo Ngọc còn có thành tích học tập ấn tượng với chứng chỉ IELTS 8.0 và bằng tốt nghiệp loại giỏi ngành Quản trị Kinh doanh Trường đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM). Hiện tại, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc vẫn duy trì lịch trình bận rộn, tập trung cao độ cho hành trình chinh phục vương miện Miss World.

Đêm chung kết Miss World 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 5/9 tại TP.HCM.