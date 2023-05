Mini game "18 triệu phần quà 100% trúng" cực hot của FPT Shop, vô số quà tặng đang chờ chủ nhân mới

Thương hiệu bán lẻ hàng đầu Việt Nam đang khiến khách hàng phấn khích với quà tặng siêu khủng, từ iPhone 14 Pro Max, Samsung Galaxy S23 Ultra cho đến Voucher 10 triệu để mua laptop - PC - màn hình cùng rất nhiều quà tặng hấp dẫn khác. Chương trình khuyến mãi để kỷ niệm 11 năm FPT Shop sẽ còn tiếp tục kéo dài cho đến hết tháng 6!



Hạnh phúc nhân đôi với quà tặng khủng

Đầu tháng 5 vừa qua, FPT Shop bất ngờ gây tiếng vang lớn với chiến dịch "Hạnh phúc". Xuất phát từ một hoạt động nội bộ siêu dễ thương để kỷ niệm 11 năm có mặt trên thị trường, thông điệp hạnh phúc của FPT Shop được rất nhiều bạn trẻ hưởng ứng trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Để đáp lại tình cảm ấy, đồng thời để đặc biệt tri ân 18 triệu khách hàng đã đồng hành trong suốt 11 năm qua, FPT Shop quyết định triển khai luôn một màn "cất cánh" tiếp theo cho chiến dịch "Hạnh phúc" còn gây tiếng vang hơn cả phần trước, với chương trình khuyến mãi siêu khủng, "18 triệu phần quà 100% trúng" đảm bảo khách hàng cứ chơi là trúng.

Theo đó, khách hàng nào dù đã từng mua sắm tại FPT Shop hay chưa, sau khi điền thông tin sẽ được tham gia minigame ghép hình, quay số may mắn trên website thì chắc chắn sẽ nhận được quà. Danh sách quà tặng khủng bao gồm iPhone 14 Pro Max, Samsung Galaxy S23 Ultra, Voucher tặng đến 10 triệu khi mua Laptop - PC - Màn hình cùng vô vàn quà tặng hấp dẫn khác.

Vẫn còn nhiều quà tặng khủng đang tìm chủ nhân!

Sau gần hai tuần triển khai, nhiều quà tặng khủng của nhà FPT Shop đã tìm được chủ nhân. Tuy vậy, đừng quên chương trình sẽ còn tiếp tục kéo dài đến hết tháng 6 và vẫn còn rất nhiều quà tặng giá trị đang chờ người chơi đấy! Giờ thì hãy cùng gặp gỡ các "bàn tay vàng" trong làng mini game vừa qua nhé!

Đầu tiên, quà tặng giá trị nhất phải kể đến chính là 2 giải iPhone 14 Pro Max đã thuộc về chị Nguyễn Trần Thanh X. (Hà Nội) và chị Võ Thị A (Hà Tĩnh) – những người chơi may mắn nhất của hai tuần đầu tiên. "Mình đã mua hàng của FPT Shop từ những ngày đầu tiên, căn bản là do niềm tin vào thương hiệu FPT. Sau nữa thì qua trải nghiệm mua hàng, mình thấy giá cả và hậu mãi của FPT Shop rất tốt nên gắn bó tới giờ. Tình cờ hôm trước vào website mình thấy có chương trình tri ân nên đăng ký thử, ai dè trúng được phần quà giá trị, mình vui lắm!" – Chị Thanh X. hào hứng chia sẻ.

Hot hit không kém iPhone 14 Promax chính là 3 giải Samsung Galaxy S23 Ultra cũng đã được trao về tay của anh Lê Văn T. (TPHCM), chị Lý Thị Hà T. (Đồng Nai) và chị Phan Trâm N. (Cần Thơ).

Vẫn còn chưa hết bất ngờ, anh Lê Văn T. cho biết: "Thực ra nghe đồng nghiệp kháo nhau về chương trình 18 triệu phần quà 100% trúng của FPT Shop, mình chỉ tò mò vào xem thử thế nào thôi chứ... không tin lắm (cười). Ai dè trúng thật, mà còn là quà rất giá trị nữa. Mình được biết giá của điện thoại này gần 32 triệu đồng, thật không ngờ FPT Shop lại ‘chơi sộp’ đến vậy." Cùng team "người qua đường" như anh T., chị Lý Thị Hà T. vui vẻ nói: "Mình nghe nói có chương trình khuyến mãi nên vào xem thử. Đó giờ mình chơi game chưa bao giờ trúng, nên khi nhận được quà đắt tiền như vầy mình rất bất ngờ."

Quả thật, không màu mè nhiều lời hoa mỹ, FPT Shop "rốp rẻng" cho khách hàng chơi mini game và trao quà liền tay khiến nhiều người nhận quà trong... ngỡ ngàng. Chị Nguyễn Thị Ánh M., sống tại Long An, người vừa trúng một trong 11 voucher trị giá 10 triệu để mua laptop – PC – màn hình cho biết: "Bình thường chơi game may mắn tui thấy lâu lắm mới công bố người trúng thưởng, có khi cả tháng, hai tháng, mà sao FPT Shop chơi cái là trúng liền. Vừa vui vừa bất ngờ nữa!". Anh Hồ Quang T. sống tại Nam Định cũng nhận được voucher 10 triệu và cho biết đây là món quà mà anh đang rất cần: "Mình thích một chiếc laptop lâu rồi nhưng giá khá cao so với túi tiền, nên chỉ biết ước ao. Bây giờ có voucher giảm hẳn đến 10 triệu thế này chắc chắn mình sẽ đi mua em ấy về ngay! Cảm ơn FPT Shop!"

Chiến dịch "Hạnh phúc" của FPT Shop giờ đây đã được nhân lên gấp n lần khi số lượng quà tặng lên đến hàng trăm ngàn và mang đến niềm vui cho rất nhiều người. Ngoài các sản phẩm nêu trên thì còn vô số voucher giảm giá hấp dẫn khác đã tìm thấy chủ nhân của nó. Chương trình sẽ tiếp tục kéo dài đến hết tháng 6, vẫn còn rất nhiều phần quà giá trị và hấp dẫn đang chờ bạn, nhanh tay chơi mini game để nhận quà nhé!