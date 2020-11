Minh Tú đáp trả, lần đầu nói rõ mối quan hệ khi bị đồn cùng học trò The Face... yêu chung 1 người

Minh Tú vừa tham gia buổi gặp gỡ truyền thông để ra mắt MV Khỏe đẹp vì ai cùng Bảo Anh, ICD, HIEUTHUHAI, Duy Andy, Hành OR.

Xuất hiện trong sự kiện, Minh Tú gây bất ngờ khi chụp ảnh thân thiết với học trò The Face - Thiên Nga. Thiên Nga từng là thí sinh trong đội Minh Tú ở chương trình The Face 2017. Do trước đó chưa có kinh nghiệm làm người mẫu cộng thêm chiều cao hạn chế nên khi tham gia The Face, Thiên Nga đã bị chỉ trích khá nhiều. Minh Tú là người thường xuyên đứng ra bảo vệ học trò.

Thiên Nga và Minh Tú.

Nhưng bẵng đi 1 thời gian, chẳng thấy Thiên Nga - Minh Tú thân thiết như trước. Nhiều khán giả cho rằng vì lịch trình của 2 người quá bận rộn, lại có khán giả đồn đại rằng lý do dẫn đến sự xa cách là bởi Thiên Nga hẹn hò với Andree - tình cũ của Minh Tú.

Khi được hỏi về thái độ đối với việc học trò cũ Thiên Nga đang vướng nghi vấn hẹn hò người yêu cũ Andree, Minh Tú thẳng thắn nói: "Tôi và Thiên Nga vẫn bình thường, hỏi thăm sức khỏe và nhắn tin cho nhau. Thật ra, mọi người đang bị nhạy cảm quá trong mối quan hệ của chúng tôi".

Minh Tú.

"Tú cũng như mọi người đều không biết giữa Nga và Andree có mối quan hệ gì không. Người trong cuộc chưa xác định nên chúng ta không nên bàn tán. Chuyện của tôi và Thiên Nga khác với chuyện của tôi và Andree".

Trước đó không lâu, Minh Tú - Andree cùng đi xem đêm Chung kết Rap Việt và đã bị MC Trấn Thành nhắc khéo chuyện hẹn hò. Trên sóng truyền hình, Minh Tú đính chính rằng cô và Andree chỉ là người yêu cũ.

Minh Tú và Andree.

Tiếp đến, Minh Tú còn vui vẻ đăng bộ ảnh chụp cùng Andree. Nhiều fan của Minh Tú hy vọng nàng siêu mẫu và Andree sẽ sớm nối lại tình xưa.