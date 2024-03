Minh Tú công khai xin lỗi Lan Khuê sau 8 năm dính ồn ào không thể đối diện với nhau

Trong tập podcast mới nhất lên sóng vào tối 20/3, Minh Tú suýt bật khóc khi lần đầu được ngồi mặt đối mặt để làm rõ loạt lùm xùm trong quá khứ với Lan Khuê. Sau 8 năm diễn ra drama "đấu tố" căng đét trên mạng xã hội, Minh Tú công khai nói lời xin lỗi với Lan Khuê. Nữ siêu mẫu thừa nhận bản thân đã thiếu kiểm soát để nói ra những câu vô tình làm tổn thương người khác. Về phía Lan Khuê, cô cho biết đã không còn quan tâm đến những chuyện trong quá khứ mà đều cô mong muốn là Minh Tú được hạnh phúc.

Minh Tú nhắn nhủ đến Lan Khuê: "Có lần tôi nói có một người tôi muốn gửi lời xin lỗi vì sự nóng giận của mình đã khiến cho người đón tổn thương. Hôm nay tôi ngồi ở đây, tôi xin lỗi bạn vì những câu ngày xưa tôi không kiểm soát được. Tôi đã không lắng nghe bạn mà chỉ suy nghĩ từ một phía và cho nó là như vậy. Sau này, tôi rút ra cái dở của bản thân là tại sao không hỏi bạn trực tiếp".

Clip: Minh Tú gửi lời xin lỗi Lan Khuê sau 8 năm rạn nứt tình bạn

Minh Tú thừa nhận bản thân đã có những lúc không kiểm soát được lời nói, không kiểm chứng thông tin để gây ra những hiểu lầm

Trước lời xin lỗi chân thành của Minh Tú, Lan Khuê thẳng thắn thừa nhận thời điểm bùng nổ sự việc bản thân cũng rất buồn, bực bội và cả khó chịu. 8 năm trước, Lan Khuê đã suy nghĩ rất nhiều về tình bạn giữa cô và Minh Tú, vốn rất tốt đẹp nhưng lại xảy ra chuyện không hay dẫn đến việc không thể đối diện với nhau.

Lan Khuê chia sẻ: "Có một điều khác biệt giữa Khuê và Tú chính là Tú suy nghĩ rất nhiều. Mà Tú có hiểu là suy nghĩ nhiều sẽ làm mình khổ không, sự bình tĩnh của Khuê không phải vì mình giỏi kiềm chế đâu mà là do Khuê không suy nghĩ nhiều. Sự việc ngày xưa Khuê chỉ nghĩ đơn giản là vấn đề ở thời điểm đó sẽ dẫn đến tình huống này, sau khi chuyện kết thúc thì nó cũng nằm ở quá khứ đối với Khuê. Nhưng với Tú, Khuê biết mọi sự việc dù nhỏ hay lớn cũng sẽ đeo bám trong suy nghĩ của Tú, làm ảnh hưởng đến Tú về mặt cảm xúc. Cũng có rất nhiều lần Khuê nghĩ nếu có cơ hội nói chuyện với Tú, Khuê mong Tú không bị những suy nghĩ đó dằn vặt nữa mà hãy cảm thấy bình yên hơn trong tâm hồn. Ở thời điểm hiện tại, nghĩ tới Tú thì Khuê chỉ đọng lại những điều tốt đẹp".

Lan Khuê mong Minh Tú bớt dằn vặt bản thân sau những chuyện xảy ra trong quá khứ

Minh Tú cho biết rất xúc động khi Lan Khuê dù đang rất bận rộn với nhiều công việc nhưng vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho cô. Lan Khuê đã ngồi đợi hơn 1 tiếng ở tang lễ bố Minh Tú chỉ để được ôm người bạn 1 cái. Huấn luyện viên của The New Mentor tiết lộ vẫn dõi theo cuộc sống của Minh Tú bằng cách xem qua mạng xã hội cũng như hỏi những người bạn chung của cả hai. Chính vì vậy, cô muốn xuất hiện để an ủi và tiếp thêm sức mạnh tinh thần khi Minh Tú gặp biến cố. Sau tất cả, Minh Tú và Lan Khuê quyết định hàn gắn tình bạn và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp trong chặng hành trình sắp tới.

Trên trang cá nhân, Minh Tú cũng viết tâm thư: "Cuộc đời mỗi người sẽ có những mối quan hệ cũ, theo dòng chảy cuộc đời, có mối quan hệ mãi mãi dừng lại, có mối quan hệ bắt đầu chớm nở những điều mới mẻ. Làm mới mối quan hệ cũ cũng là một trong những điều thú vị trong cuộc sống vốn dĩ quá nhiều áp lực này. Cùng Lan Khuê, Minh Tú ngồi lại bên nhau, ôn lại thanh xuân, giải bày chuyện cũ, để thấy cuộc đời vẫn đẹp làm sao, khi gieo một niệm lành, bước tới một bước, nở một nụ cười, lựa chọn một cái ôm, lắng nghe và chia sẻ biết đâu người bạn năm nào, sẽ xích lại gần bạn hơn...".

Minh Tú cho biết Lan Khuê chính là người bạn thanh xuân, khiến cô trưởng thành hơn trong suy nghĩ và lối sống

Vào năm 2016, làng mốt Việt xôn xao bởi câu chuyện hậu trường giữa Lan Khuê và Minh Tú. Mâu thuẫn xảy ra từ một show diễn thời trang tại Hà Nội có sự tham gia của nhiều người mẫu đình đám khi ấy. Sau show diễn, Minh Tú đăng tải một đoạn chia sẻ bày tỏ bức xúc khi bị BTC bắt đổi trang phục với người đẹp khác vào phút chót. Dù không nhắc trực tiếp ai nhưng cư dân mạng đã nhanh chóng nhận ra nhân vật mà Minh Tú nhắc đến chính là Lan Khuê. Ngay sau đó, dù không được tag tên nhưng Lan Khuê cũng vào thẳng trang cá nhân của Minh Tú để đáp trả lại rằng "đổi đồ" là do "khách hàng" chứ không phải là do cô quyết định.

Sau vụ ồn ào "cạch mặt" đó, Lan Khuê và Minh Tú tiếp tục đối đầu ở The Face Vietnam 2017 với vai trò huấn luyện viên, cùng với Hoàng Thùy. Trong chương trình, cả hai cũng có nhiều pha cãi nhau căng thẳng, câu nói "Bôi cái môi thâm rồi hãy nói chuyện với chị" viral từ những màn "chiến" nhau của Minh Tú và Lan Khuê. Tuy nhiên, những năm gần đây Minh Tú và Lan Khuê cũng không còn căng thẳng như trước. Minh Tú chính là khách mời hỗ trợ team Lan Khuê trong Chung kết The New Mentor.

Lan Khuê và Minh Tú cũng dính đến lùm xùm xô đẩy nhau trong hậu trường gây xôn xao showbiz Việt vào năm 2017