Tối 17/12, trong chương trình Elle Fashion show 2022, siêu mẫu Minh Tú gây ấn tượng với màn walk lùi khi thể hiện bộ sưu tập "Figure" của NTK Cường Đàm.

Màn trình diễn bộ sưu tập "Figure" của NTK Cường Đàm bao gồm 2 chương với 2 nội dung: Chương I là câu chuyện về người phụ nữ với hình ảnh nhẹ nhàng, uyển chuyển. Chương II, người phụ nữ ấy đã có sự chuyển mình mạnh mẽ trở nên cá tính, độc lập hơn.

Minh Tú catwalk lùi trên sân khấu 130m

Trong khoảnh khắc tắt đèn tối cùng sự tò mò của khán giả, Minh Tú bất ngờ bước lên từ hàng ghế khán giả và walk lùi hơn 130m về phía hậu trường.

Đó cũng là thông điệp NTK Cường Đàm nhắn gửi, là thời khắc người phụ nữ lùi lại để lắng nghe bản thân, tìm về những giá trị cốt lõi để tái tạo chính mình thành một bản thể hoàn toàn mới. Từ đó, họ tìm thấy nguồn sức mạnh nội lực để làm chủ giấc mơ đời mình.

Màn walk ngược đầu tiên tại Việt Nam khẳng định chuyên môn, kỹ thuật chắc chắn và tài năng của Minh Tú. Màn trình diễn nhận được phản ứng tích cực của khán giả. Minh Tú vui khi là một phần nhỏ, đóng góp vào tổng thể bộ sưu tập của Cường Đàm. Minh Tú chia sẻ, ban đầu, ê kíp muốn cô walk lùi 30-40m đường băng. Tuy nhiên sau khi tổng duyệt và có sự thay đổi về tuyến đi, NTK Cường Đàm và đạo diễn muốn cô walk lùi hết đường băng dài 130m.

"Sàn diễn không theo đường thẳng nên đây là một thử thách lớn với tôi. Để chuẩn bị cho màn walk lùi, tôi tập luyện 3 lần tại nhà. Tôi phải nhẩm tính và dựa theo những đồ vật, đèn để canh đi làm sao cho đúng tuyến, quẹo trái hay lệch phải và cũng phải đúng tinh thần của nhà thiết kế yêu cầu cũng như thần thái của người mẫu catwalk.

Vì đây là phần catwalk của người mẫu, nên từ gương mặt, biểu cảm và phối hợp với mọi người, tất cả đều phải đúng theo mong muốn của NTK và chương trình. Do đó tôi có chút hồi hộp", Minh Tú cho biết.



Minh Tú với thiết kế form ôm có chi tiết cut - out dứt khoát, tôn lên dáng hình và sức mạnh nội tại của người phụ nữ

Cuối màn trình diễn, Minh Tú còn có phần chạy hết đường băng với tinh thần mạnh mẽ. Những bước chạy dài và dứt khoát của Minh Tú và dàn model đã phá vỡ khuôn khổ của những màn kết show thông thường, đem đến cho người xem những cảm xúc bất ngờ và ghi dấu ấn khó quên trong Elle Fashion show 2022.

Phần chạy hết đường băng với tinh thần mạnh mẽ của Minh Tú và dàn mẫu

Minh Tú sinh năm 1991, từng đoạt Á quân Asia's Next Top Model và trở thành huấn luyện viên The Face Việt Nam. Gần đây cô thường xuyên xuất hiện trong các Fashion Show nổi tiếng và giữ các vị trí Vedette hay First Face.