Minh tinh phim Hope kiêm bạn thân Son Ye Jin bất ngờ thông báo ly hôn, hé lộ chồng cũ sống ở Việt Nam đã lâu

Vào ngày hôm nay (6/4), nữ diễn viên Uhm Ji Won bất ngờ thông báo đã ly hôn chồng sau 7 năm chung sống. Nữ diễn viên Hope đã kết hôn với 1 kiến trúc sư vào tháng 5/2014 nhưng chưa có con.

Cô cho biết thực ra cả 2 vợ chồng đã không còn sống bên nhau từ lâu. Nữ diễn viên sống ở Hàn Quốc, trong khi đó, ông xã lại định cư ở Việt Nam. Thông tin cặp đôi ly hôn khiến dân tình không khỏi bất ngờ.

Nguyên văn thông báo ly hôn của Uhm Ji Won, được viết trên YouTube:

Xin chào những người đăng ký của tôi. Đây là nữ diễn viên Uhm Ji Won. Tôi đã cảm thấy gần gũi với các bạn hơn sau khi đăng tải video chia sẻ cuộc sống hằng ngày trên trang cá nhân. Một số bạn đã hỏi tôi về người bạn đời quan trọng của tôi nhưng phải thẳng thắn rằng: Tôi thực sự không thể trả lời câu hỏi đó. Chúng tôi rất biết ơn khi có nhau trong cuộc đời. Nhưng chúng tôi đã đi đến kết luận rằng làm bạn sẽ tốt cho cả 2 hơn duy trì mối quan hệ vợ chồng. Chúng tôi vẫn đang giữ mối quan hệ tốt, giữ liên lạc và vun vén cho sự nghiệp của nhau. Nhưng cũng đã khá lâu rồi kể từ khi tôi sống ở Seoul và anh ấy sống ở Việt Nam. Tôi muốn tiếp tục chia sẻ nhiều điều với các bạn trên nền tảng này, nên tôi đã lấy hết can đảm để nói về chuyện ly hôn. Tôi hiểu đây có thể là 1 thông tin bất ngờ với mọi người. Tuy nhiên, tôi mong bạn sẽ không thay đổi suy nghĩ của bạn về tôi, vì chuyện này đã diễn ra từ lâu rồi và tôi vẫn đang làm việc chăm chỉ với tư cách nữ diễn viên Uhm Ji Won.

Uhm Ji Won sinh năm 1977, là diễn viên quen mặt với khán giả qua loạt phim Mutt Boy, The Scarlet Letter, Traces Of Love và đặc biệt là bộ phim về tội ác ấu dâm khiến ai cũng phải khóc Hope. Cô cũng là bạn thân của Son Ye Jin, thành viên hội bạn minh tinh quyền lực gồm Gong Hyo Jin, Lee Min Jung, Song Yoon Ah, Oh Yoon Ah, Lee Jung Hyun...

Diễn xuất đỉnh cao của Uhm Ji Won trong Hope

Cô là bạn thân của Son Ye Jin cũng như loạt minh tinh quyền lực Gong Hyo Jin, Lee Min Jung, Lee Jung Hyun...

Nguồn: Allkpop