Minh tinh Hàn từng xin lỗi bạn diễn vì kém sắc và cái kết viên mãn nhờ hoa của Son Ye Jin

Gong Hyo Jin được mệnh danh là nữ hoàng rating của phim truyền hình Hàn Quốc. Ở thể loại phim hài lãng mạn, Gong Hyo Jin là cái tên đảm bảo chất lượng và "đặc biệt phải xem" của khán giả xứ Kim Chi. Từng phải lên tiếng xin lỗi bạn diễn vì vẻ ngoài kém sắc không tương xứng, sự quyến rũ mê hoặc của cô vượt qua cả định kiến về ngoại hình. Ngôi sao Khi Hoa Trà Nở thực sự là đại diện cho những cô gái không có vẻ đẹp tiêu chuẩn, sắc nét, nhưng biến sự khác lạ của mình trở nên khó quên với khán giả.



Gong Hyo Jin sở hữu vẻ đẹp đặc biệt khiến người xem bị cuốn hút vào từng nhân vật cô thể hiện

Từng xin lỗi bạn diễn vì kém sắc, Gong Hyo Jin bỗng vươn lên thành sao hạng A và biểu tượng thời trang

Với vẻ ngoài thu hút khác lạ và không theo quy chuẩn của xứ Hàn, Gong Hyo Jin từng bị "ném đá" khi hợp tác với tài tử Kang Ha Neul trong phim Khi Hoa Trà Nở. Cô bị một bộ phận khán giả cho là "quá xấu xí" khi xuất hiện cùng bạn diễn. Trước vô số bình luận tiêu cực trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên cuối cùng đã phải trả lời với đúng 1 chữ: "Sorry" (Xin lỗi).

Nhiều người hâm mộ cảm thấy xót xa thay cho Gong Hyo Jin bởi nữ diễn viên không đáng phải chịu những lời miệt thị về ngoại hình như vậy. Nhưng mặc kệ ý kiến trái chiều về ngoại hình, nữ diễn viên này đã vươn lên thành sao hạng A, có sự nghiệp điện ảnh cực kỳ thành công với nhiều bộ phim bùng nổ về tỷ suất người xem và danh tiếng như Pasta (Hương Vị Tình Yêu), Muôn Kiểu Ghen Tuông, Chỉ Có Thể Là Yêu (It's Okay, That's Love), Khi Hoa Trà Nở (When the Camellia Blooms), Mặt Trời Của Chàng Joo (The Master's Sun), Tự Lập, Tìm Lại Tình Yêu, Cô Giáo Và Kẹo Bông Gòn...

Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul kết hợp ăn ý mặc kệ ý kiến trái chiều

Gong Hyo Jin cũng từng làm mưa làm gió khi diễn xuất bên loạt tài tử điển trai bậc nhất xứ Hàn như Jo In Sung, So Ji Sub, Gong Yoo

Và nhờ khả năng diễn xuất tuyệt vời, Gong Hyo Jin trở nên tinh tế, quyến rũ đầy mê hoặc trên màn ảnh. Cô cũng rất đẹp đôi bên cạnh các tài tử sở hữu ngoại hình xuất chúng như Jo In Sung, Jo Jung Suk, So Ji Sub, Go Kyung Pyo, Gong Yoo... Thậm chí, cô và bạn diễn thể hiện tự nhiên tới mức đóng phim nào Gong Hyo Jin cũng vướng tin hẹn hò với người tình màn ảnh.

Khả năng diễn xuất của cô cũng khiến nhiều hậu bối, thậm chí lứa diễn viên cùng tuổi cũng phải kính nể. Theo Seoul Space, Gong Hyo Jin đứng thứ 5 trong số những nữ diễn viên phim truyền hình Hàn Quốc được trả lương cao nhất mọi thời đại. Tất cả đều minh chứng tài năng xuất sắc đã giúp Gong Hyo Jin vượt qua những định kiến về ngoại hình, khiến khán giả chìm đắm trong những nhân vật mà cô thể hiện.

Gong Hyo Jin là nữ hoàng rating trên màn ảnh Hàn Quốc

Điều đáng khâm phục hơn nữa đó là Gong Hyo Jin đã vươn lên từ 1 nữ diễn viên bị chê về ngoại hình thành biểu tượng thời trang của Hàn Quốc. Người đẹp xây dựng cho mình một thương hiệu tinh tế, hiện đại, sành điệu và thu hút khác lạ, nhưng vẫn đậm chất retro không lẫn vào đâu được. Đó là lý do tại sao khán giả thường xuyên thấy nữ diễn viên trở thành khách mời quen thuộc tại các sự kiện thời trang của nhiều thương hiệu nổi tiếng Dior, Givenchy, Burberry hay Gucci. Gong Hyo Jin còn nhẵn mặt trên các trang bìa tạp chí thời trang hàng đầu Hàn Quốc.

Ở Gong Hyo Jin, khán giả cảm nhận thấy sự tự nhiên, cuốn hút cùng vẻ duyên dáng khó phủ nhận, cô có thể "cân" những bộ trang phục tự đơn giản, nền nã đến độc lạ mà luôn khiến chúng trở nên bắt mắt, độc đáo.

"Tự nhiên", "tinh tế", "duyên dáng", "độc đáo", "đặc biệt" là những từ khán giả thường hay nhắc về Gong Hyo Jin

Bước ngoặt không ngờ sau khi bắt được hoa cưới của Son Ye Jin

Trong lễ cưới của cặp đôi đình đám Son Ye Jin và Hyun Bin hồi tháng 3, cô bạn thân Gong Hyo Jin là người bắt được hoa cưới. Ai ngờ chỉ thời gian ngắn sau đó, Gong Hyo Jin đã công khai hẹn hò với bạn trai Kevin Oh. Trong khi khán giả Hàn Quốc vẫn đang tò mò về thân thế bạn trai của nữ diễn viên, cô đã nhanh chóng quyết định "lên xe hoa" vào tháng 10 tại Mỹ.

Nữ diễn viên 42 tuổi sẽ lên xe hoa với nam ca sĩ tài năng Kevin Oh

Vậy là sau bao cuộc tình dang dở và hàng chục tin đồn tình ái, Gong Hyo Jin cuối cùng cũng chịu chấm dứt cuộc đời độc thân. Nữ diễn viên cũng là người cuối cùng trong nhóm bạn thân nổi tiếng gồm Song Yoon Ah, Lee Min Jung, Uhm Ji Won, Lee Jung Hyun, Oh Yoon Ah, Son Ye Jin tiến tới ngưỡng cửa "yên bề gia thất".

Trước đó, Gong Hyo Jin từng có cuộc tình kéo dài 10 năm với Ryu Seung Bum. Họ bén duyên khi hợp tác trong phim Wonderful Days (2002), nhưng không thể đi bên cạnh nhau mãi mãi. Sau cuộc tình ngắn ngủi với đàn em Lee Jin Wook vào năm 2014, Gong Hyo Jin kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm. Cô không bị bắt gặp hẹn hò với ai và giấu kín cả mối quan hệ với chồng sắp cưới Kevin Oh cho tới khi đi đến hôn lễ.

Gong Hyo Jin từng có mối tình sâu đậm 10 năm với tài tử Ryu Seung Bum

Theo Naver, Kevin Oh trẻ tuổi và không có sự nghiệp thành công như bạn gái, nhưng anh sinh ra trong gia đình gia thế khủng và có học lực vô cùng đáng nể. Nam ca sĩ là người Mỹ gốc Hàn, tốt nghiệp Đại học Dartmouth thuộc Ivy League (nhóm 8 trường ưu tú, yêu cầu tuyển sinh cao và hội tụ tầng lớp tinh hoa trong xã hội). Gia đình anh kinh doanh bất động sản. Còn bản thân Kevin Oh không chỉ có thành tích học tập xuất sắc mà còn là nghệ sĩ tài năng và là phóng viên tự do.



Trên hết, cặp vợ chồng sắp cưới này coi nhau là bạn tâm giao, vô cùng thấu hiểu và phù hợp về tính cách cũng như quan niệm sống. Cuối cùng, Gong Hyo Jin cũng tìm được người để cô gắn bó suốt cuộc đời.

Gong Hyo Jin được yêu mến bởi đời tư ít scandal

Người đẹp Mặt Trời Của Chàng Joo cuối cùng cũng đã tìm thấy mảnh ghép phù hợp với mình

Nguồn ảnh: Naver