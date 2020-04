Minh Nhựa tiếp tục đăng ảnh cùng cháu ngoại nhưng "nụ cười hở 10 cái răng" của vị đại gia khét tiếng là minh chứng cho một sự thật mà không ai có thể chối bỏ

Đại gia Minh Nhựa thời gian này chắc là đang rất vui vì đã được lên chức ông ngoại khi chưa đến 40 tuổi. Bởi thế, trong những bức hình đăng lên gần đây, Minh Nhựa hoàn toàn không thể giấu được niềm hạnh phúc, viên mãn của mình.

Và không chỉ có vui thôi đâu, Minh Nhựa còn thể hiện tính cách còn đang rất "thanh niên" bằng dòng status trên trang cá nhân cùng tấm ảnh chụp cùng các con, cháu ngoại như sau: "Câu chuyện 3 cô gái , 1 bé trai và 1 chàng hoàng tử".

Minh Nhựa tự nhận mình là hoàng tử khi đứng cạnh các con gái.

Nhìn vào tấm ảnh có thể thấy, Minh Nhựa nhìn rất hớn hở, thậm chí anh còn gây chú ý hơn cả thành viên mới xuất hiện là cháu ngoại nữa kìa. Hơn thế, đại gia còn tự nhận mình là hoàng tử nữa thì đúng là rất "sốc" đấy nhỉ?

Cư dân mạng sau khi nhìn thấy Minh Nhựa thì cũng gật gù đồng ý rằng, đúng là so với tuổi và so với trọng trách làm người đàn ông của cả một gia đình lớn thì ngoại hình của anh trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Đã thế, Minh Nhựa lại còn diện sơ mi trắng nên lại càng "hack tuổi" nhiều hơn.

Minh Nhựa trẻ thế đã là ông ngoại rồi, nhưng chính điều đó lại khiến đại gia thêm phần thú vị đấy.

Nhưng đặc biệt hơn cả là nhiều người đã nhận ra nụ cười này khá quen thuộc, bởi nó đã từng xuất hiện vào cái ngày mà anh đưa con gái rượu lên xe hoa hồi năm ngoái.

Đại gia Minh Nhựa ngồi trên nóc siêu xe mừng con gái về nhà chồng và nở một nụ cười

Một vị đại gia thành công với công việc kinh doanh cùng khối tài sản tiền tỷ nhưng cứ mỗi lần chứng kiến con gái bước qua cột mốc quan trọng của cuộc đời thì nụ cười vô cùng hạnh phúc xen chút vô ưu ấy lại xuất hiện. Điều ấy hoàn toàn có thể chứng tỏ được một điều rằng gia đình, con cái có sức ảnh hưởng quan trọng như thế nào với vị đại gia này. Thậm chí có người còn nhận xét rằng: "Nụ cười này tươi hơn hôm đám cưới của Joyce nữa", "Nhìn đẹp và cảm xúc hơn mấy bức ảnh khoe siêu xe hay những chuyến du lịch xa xỉ".