Minh Khắc làm Á quân The Next Gentleman, Hà Anh vẫn đăng đàn: "Đã quá mệt mỏi với tinh thần này, không còn muốn ngồi để nghe"

Chung kết của chương trình thực tế đầy drama The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ vừa khép lại với chiến thắng thuộc về thí sinh Văn Kiên ở đội Hương Giang.

Hà Anh.

Thí sinh Minh Khắc của đội Hà Anh dù có phần thi ứng xử tốt nhưng vẫn ngậm ngùi với vị trí Á quân 1.

Sau khi Chung kết The Next Gentleman khép lại, Hà Anh đã đăng đàn chia sẻ. Tại đây, nữ siêu mẫu đã cập nhật thông tin liên quan đến câu nói cực viral thời gian qua là: "Đã quá mệt mỏi với tinh thần này rồi".

Hà Anh bộc bạch: "Đã quá mệt mỏi với tinh thần này, không còn muốn ngồi để nghe và xem những đấu đá này nữa - Câu nói này đã từng là một cảm xúc khi quay tới vòng loại tầm 3 giờ sáng của tôi trong hành trình The Next Gentleman, đến đêm Chung kết được mở lại như một câu nói đã thành "thương hiệu", một "meme vui" của tôi. Dù thế nào khi nhìn 6 viên ngọc to đùng của tôi #TheWinningTeam thật bảnh bao, văn minh và ngập tràn tình yêu thương, tự hào với nhau và về nhau, cũng như nghe hàng trăm, hàng ngàn khán giả ở sân khâu hô to tên mình, tôi cảm thấy mình như trúng số độc đắc. Sự nghiêm túc, đầu tư cảm xúc, tinh thần và chuyên môn của tôi với thí sinh của mình, với chương trình đã được công nhận".

Hà Anh và các thí sinh trong đội.

Đêm Chung kết "The Next Gentleman" là màn tranh tài của Top 8 thí sinh để lại ấn tượng đặc biệt nhất cuộc thi. Với đội Hà Anh là chàng trai Minh Khắc 3 lần "thoát" khỏi phòng loại, đội Xuân Lan với 3 chàng badboy Hải Anh – Minh Kha – Quang Thuận.

Đội Hương Giang ấn tượng góp mặt đến 4 thành viên: Nhật Quang, Phạm Kiên, Đỗ Phong và Lưu Cao Phát – chàng trai sở hữu lượt bình chọn cao nhất từ người hâm mộ. Đặc biệt, đêm Chung kết cũng là sân chơi hội tụ hàng loạt khách mời đình đám như: Hoa hậu Khánh Vân, Bùi Lan Hương, Trọng Hiếu, Diva Mỹ Linh, Hoa hậu Jennifer Phạm.

