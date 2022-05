Minh Hằng xúc động bật khóc khi nhắc đến chồng sắp cưới, hứa hẹn với người hâm mộ điều này sau khi kết hôn

Chiều 3/5, Minh Hằng đã tổ chức thành công show diễn "Fly me to the moon" tại Đà Lạt. Đây cũng là dịp Minh Hằng chia sẻ về cảm xúc và niềm hạnh phúc của mình trước thềm hôn lễ sắp tới.

Với sự trợ giúp của ban nhạc Màu Nước và producer Long Nguyễn, nữ ca sĩ đã cống hiến một đêm nhạc tuyệt vời. Riêng với Minh Hằng, đây không chỉ đơn thuần là một chương trình ca hát mà là cũng dịp cô lưu thân tình cùng người hâm mộ.

Chương trình mở đầu bằng bản hit "Một vòng trái đất" bản remix, được Minh Hằng trình bày theo một phong cách mới lạ cùng sự góp giọng của Dablo, rapper điển trai từng vào top 10 show "King of rap". Người đẹp tiếp tục đưa khán giả hòa vào cảm xúc của mình qua loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô, gồm "Giờ em đã biết", "Yêu để em biết", "Khi yêu thương quay về", "Đừng xa em"... Đáng chú ý, những bài hát khác của Minh Hằng như "Babe so lonely", "Là vì ai", "Em xin anh" được mỹ nhân 8X được "biến tấu" độc đáo hơn hơn cùng rapper Dablo.

Chia sẻ với người xem, Dablo bày tỏ bản thân rất hân hạnh khi được hợp tác với Minh Hằng. Đồng thời, Dablo tiết lộ cảm thấy run vì lần đầu được rap chung với sao phim "Bẫy ngọt ngào".

Đáp lại lời Dablo, Minh Hằng hóm hỉnh cho hay cô rất muốn nắm tay anh chàng nhưng không thể vì "người ấy" cũng đang có mặt tại show diễn.

Bên cạnh đó, loạt bài hát như đình đám Vpop như "Vẫn nhớ", "Mùa thu cho em", "Với anh em chỉ là cô bé" hay nhạc phim Trung Quốc "Tân dòng sông ly biệt" và ca khúc chủ đề đêm nhạc là "Fly me to the moon" cũng được Minh Hằng cover lại với chất giọng ngọt ngào. Màn trình diễn đặc biệt của Minh Hằng cùng fan qua ca khúc "Người tình mùa đông" càng khiến sự kiện thêm bùng nổ cảm xúc.



Minh Hằng hát live 15 ca khúc tại đêm nhạc ở Đà Lạt.

Xuyên suốt 15 tiết mục của chương trình, Minh Hằng hoàn toàn biểu diễn live trực tiếp và vẫn giữ chất giọng khỏe, đầy truyền cảm. Đánh tan những nghi ngờ trước đó từ dân mạng, thông qua đêm diễn lần này, Minh Hằng chứng minh giọng hát của cô có sự cải thiện rất lớn, không để lộ nhiều khuyết điểm hay bị hụt hơi.

Minh Hằng khoe giọng hát đầy cảm xúc tại show âm nhạc trước khi lấy chồng.

Minh Hằng vừa hát vừa khuấy động không khí bằng những cuộc trò chuyện hài hước với fan. Nữ nghệ sĩ không ngại tâm sự về chuyện tình cảm trong quá khứ, thời mới biết yêu rồi dần trưởng thành cùng các mạch cảm xúc ở hiện tại. Trước những fan thân thiết của mình, Minh Hằng bộc lộ niềm xúc động và rơi nước mắt chia sẻ về hôn lễ sắp tới diễn ra vào tháng 6 tới.

Minh Hằng vừa khóc vừa tâm sự về đám cưới với fan.

Dù không công khai chồng sắp cưới tại sự kiện, nhưng trên sân khấu, Minh Hằng khẳng định mình đang rất hạnh phúc và nhấn mạnh anh chính là người đàn ông tuyệt vời dành cho mình. Cô trình bày ca khúc "Một nhà" như một món quà dành tặng cho người yêu. "Tuy em sắp lấy chồng nhưng em sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc chơi nha", Minh Hằng nhắn gửi với fan tại những khoảnh khắc cuối sự kiện.

Minh Hằng hạnh phúc cùng fan tại show âm nhạc ở Đà Lạt.

