Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh vóc dáng nuột nà sau sinh con khiến hội chị em phải học tập bí quyết

Chắc chắn một điều rằng, Minh Hằng và Phạm Quỳnh Anh đều sở hữu nhan sắc cuốn hút không có gì bàn cãi. Nhưng hơn hết, cả hai còn khiến dân tình xuýt xoa khi giữ được vóc dáng nuột nà sau sinh nở. Và thắc mắc đưa ra là hai mẹ bỉm V-biz liệu có bí kíp đặc biệt gì chăng? Câu trả lời chính xác là có! Minh Hằng và Phạm Quỳnh Anh không chỉ chia sẻ những công thức quen thuộc như tập thể dục, lựa chọn chế độ ăn uống hợp lý, mà còn tiết lộ những phương pháp độc đáo khác giúp chị em tin rằng để có được body như mơ không phải là chuyện gì khó nữa!



Mẹ bỉm Minh Hằng nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh nhờ công nghệ không xâm lấn

Phương pháp được hai mỹ nhân đích thân trải nghiệm và đánh giá cao chính là công nghệ RUCO 11FIT & COOL S-BODY PRO giúp hủy mỡ, tăng cơ, tạo cơ bụng săn chắc đến từ viện thẩm mỹ Ruco International. Về phía Minh Hằng, cô không ngần ngại tiết lộ để tìm lại body quyến rũ trước khi sinh trong thời gian ngắn nhất, thì việc kết hợp giữa ăn uống, tập luyện và chăm sóc bản thân bằng công nghệ hiện đại là điều rất nên làm. "Khi mình đã là mẹ bỉm thì có nhiều thứ thay đổi lắm, nên việc nỗ lực giữ dáng sẽ khó khăn hơn mình tưởng. Hằng tin là không chỉ có Hằng mà nhiều chị em phụ nữ khác cũng cảm thấy thế. Vì vậy khi biết đến liệu trình hủy mỡ, tăng cơ giúp lấy lại vòng eo con kiến ở Ruco International Clinic – một nơi mà Hằng đã rất rõ về chất lượng, uy tín thì tại sao mình lại không làm, đúng không?" – Nữ diễn viên 8X tâm sự.



Nữ ca sĩ rạng rỡ, tự tin trước thềm năm mới nhờ vóc dáng chuẩn chính

Khi được hỏi về việc có hay không chuyện "thổi phồng" hiệu quả bởi Minh Hằng đồng thời cũng là gương mặt đại diện của Viện thẩm mỹ 6 sao, mẹ bỉm thẳng thắn nói: "Nguyên tắc của Hằng là chỉ khi trải nghiệm dịch vụ nào hiệu quả thì Hằng mới chia sẻ đến mọi người xung quanh. Còn công nghệ hiệu quả ra sao Hằng nghĩ khán giả có thể nhìn vóc dáng của mình bây giờ để kiểm chứng." (cười).



RUCO 11FIT giúp siết cơ ở cường độ cao như thực hiện hàng nghìn bài tập bụng trong 30 phút

Đặc biệt là không chỉ có "mẹ bỉm một con" Minh Hằng đặt lòng tin ở công nghệ RUCO 11FIT & COOL S-BODY PRO mà đến "mẹ bỉm ba con" Phạm Quỳnh Anh cũng mê mẩn liệu trình "độ vóc dáng" chuẩn chỉnh ở đây. Chẳng trách nữ ca sĩ luôn khiến công chúng bất ngờ vì đến giờ vẫn giữ được sắc vóc quyến rũ.

Phạm Quỳnh Anh chia sẻ: "Thành thật mà nói, việc cởi mở tiếp cận các phương pháp làm đẹp hiện đại đã giúp Quỳnh Anh thay đổi rất nhiều và mình thấy may mắn khi biết đến công nghệ hủy mỡ của Ruco International Clinic qua CEO Trâm Nguyễn. Quỳnh Anh cho rằng khi có một nơi làm đẹp uy tín đồng hành thì áp lực về việc làm thế nào để vẻ ngoài đẹp hơn, trẻ hơn sẽ giảm đi không ít". Ngoài ra, cô cũng nói thêm lựa chọn gắn bó với Ruco International Clinic nhiều năm qua là vì những trải nghiệm ở đây thực sự tốt và đem lại cảm giác yên tâm hoàn toàn.



Cool S-Body Pro mang lại kết quả nhanh và phù hợp với mọi đối tượng

Được biết, RUCO 11FIT & COOL S-BODY PRO là một bước đột phá mới trong hành trình giảm mỡ, tăng cơ. Đây là công nghệ "cứu cánh" cho những chị em gặp vấn đề thừa cân lâu năm, khó giảm cân, khó kiên trì với phương pháp tập thể dục. Trong đó, RUCO 11FIT (Emsculpt Neo) là công nghệ Anh quốc độc quyền tại Việt Nam, sử dụng kết hợp năng lượng HIFEM và tần số vô tuyến RF để loại bỏ mỡ thừa hiệu quả, tác động chính xác vào vùng cần giảm, đem lại hiệu quả tăng cơ, săn cơ vòng 2, vòng 3, bắp tay và đùi mà không đơn thuần chỉ hủy mỡ.

Năng lượng điện từ tập trung cường độ cao (HIFEM) để kích thích các cơn co thắt cơ bắp, giúp xây dựng khối lượng cơ bắp và đốt cháy chất béo. Cơ bắp buộc phải co thắt trong điều kiện khắc nghiệt gây ra bởi các cơn co thắt cơ bắp tối đa. Đây là những loại cơn co thắt mà bạn có thể gây ra bằng cách tập thể dục ở mức gắng sức cao nhất, nhưng khó có thể tự mình đạt được. Cool S-Body Pro từ Tây Ban Nha ứng dụng cơ chế đông huỷ mỡ nhiệt lạnh -10 độ C không xâm lấn để đặc trị các vùng mỡ dày cứng, giúp thu gọn 10-15cm vòng eo, giảm 8kg tức thì. Theo thông tin từ Ruco International Clinic, hiệu quả trên một liệu trình RUCO 11FIT & COOL S-BODY PRO có thể tương đương 12-16 tuần tập luyện.



Dù đã có 3 con nhỏ, Phạm Quỳnh Anh vẫn giữ được sắc vóc "vạn người mê"

Ruco International Clinic do CEO Trâm Nguyễn điều hành là địa chỉ làm đẹp nổi tiếng với loạt công nghệ chuyển giao từ Mỹ, Anh, Nhật. Thời điểm sắp bước sang năm mới cũng là mùa làm đẹp "cao điểm" của Viện thẩm mỹ 6 sao khi nhiều khách hàng gồm các sao Việt, doanh nhân, phụ nữ hiện đại tìm đến nhằm hướng đến nhan sắc trẻ đẹp, rạng ngời hơn. Tại Ruco International Clinic, chị em không chỉ tìm thấy những liệu trình tuyệt vời chăm sóc vóc dáng, làn da mà còn được tư vấn và có phác đồ điều trị riêng bởi đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, đồng thời được cam kết hiệu quả trước khi thực hiện các liệu trình.



Ruco International Clinic

- Địa chỉ: 11-11A Sương Nguyệt Ánh, P Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

- Hotline: 1900 2195

- Facebook: facebook.com/RucoClinicVn

- Website: rucointernational.vn