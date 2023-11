Minh Hằng nhan sắc rạng ngời xuất hiện bên dàn sao Việt tại sự kiện Time Capsule

Ngày 3, 4 và 5/11 vừa qua, sự kiện ra mắt Time Capsule - Viên uống thời gian Nucos NMN đã chính thức diễn ra tại Saigon Centre và nhận được sự quan tâm từ đông đảo tín đồ làm đẹp. Không chỉ gây ấn tượng khi "trình làng" Nucos NMN – Viên uống nổi bật trên thị trường hỗ trợ chống lão hóa nhờ hoạt chất NMN, sự kiện còn "chiếm sóng" truyền thông khi quy tụ hàng loạt sao Việt đình đám như: Ca sĩ - Diễn viên Minh Hằng, Diễn viên Angela Phương Trinh, Quán quân The New Mentor - Lê Thu Trang, Á quân 1 The New Mentor - Như Vân, MC - Hoa hậu Lương Thuỳ Linh...



Tại sự kiện, loạt sao Vbiz trên đã có dịp trải nghiệm nhiều hoạt động chăm sóc sắc đẹp thú vị như soi da với thiết bị hiện đại, nắn chỉnh xương khớp từ chuyên gia Nhật Bản, tìm hiểu các kiến thức bổ ích về chống lão hóa cùng các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành tại talkshow Time Capsule…

Minh Hằng ghi điểm với nhan sắc rạng rỡ ngay khi xuất hiện

Minh Hằng khoe nhan sắc thăng hạng khi chụp cùng sản phẩm mới viên uống thời gian Nucos NMN

Angela Phương Trinh chụp cùng sản phẩm mới viên uống thời gian Nucos NMN

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh xinh đẹp rạng rỡ tại sự kiện

Hoa hậu Lương Thùy Linh nhận "cơn mưa" lời khen ngợi nhờ thần thái cuốn hút và khả năng ứng biến linh hoạt trong vai trò MC

Dàn mỹ nhân showbiz Việt lắng nghe những chia sẻ từ Chuyên gia da liễu Nguyễn Phương Thảo và Chuyên gia – Beauty Blogger Cao Mạnh Hiếu tại talkshow Time Capsule

Angela Phương Trinh trong buổi talkshow Time Capsule tại sự kiện

Bên cạnh màn đọ sắc đầy mãn nhãn của dàn mỹ nhân Việt cùng chuỗi hoạt động làm đẹp, chia sẻ kiến thức chăm sóc da, sự kiện ra mắt Time Capsule - Viên uống thời gian Nucos NMN còn "gây bão" nhờ đêm nhạc hoành tráng với sự góp mặt của ca sĩ Isaac trong đêm 3/11, Liz Kim Cương trong đêm 4/11 và "tân binh" Mỹ Mỹ trong đêm 5/11. Với những tiết mục trình diễn chỉn chu, mỗi nghệ sĩ đều mang đến cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc thỏa mãn cả thính giác lẫn thị giác.



Ca sĩ Isaac khuấy động không khí sự kiện qua loạt "hit" đình đám

Liz Kim Cương với phong thái trình diễn tự tin, tràn đầy năng lượng trên sân khấu khiến khán giả không thể rời mắt

Mỹ Mỹ - chủ nhân bản hit Không Ai Khác Ngoài Em "làm mưa làm gió" các BXH nhạc Việt thời gian qua đã làm nóng sân khấu với vũ đạo "cực cháy"

Được biết, đêm nhạc đầy cảm xúc của Mỹ Mỹ vào ngày 5/11 cũng chính là lời chào kết trọn vẹn cho chuỗi hoạt động ra mắt Time Capsule - Viên uống thời gian Nucos NMN. Qua 3 ngày diễn ra, sự kiện không chỉ thành công trong việc đưa những sản phẩm làm đẹp an toàn, chất lượng như thực phẩm bảo vệ sức khỏe NUCOS NMN (viên uống thời gian NUCOS NMN) đến gần hơn với công chúng mà còn tạo cơ hội để nữ giới hiểu thêm về làn da của mình, đồng thời cập nhật những kiến thức làm đẹp khoa học từ chuyên gia, nhất là về vấn đề chống lão hóa.



Viên uống thời gian Nucos NMN từ Nhật Bản

