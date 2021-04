Mình đã tìm được chai toner làm sáng da siêu hời, thấm nhanh ráo mịn và đáng giá từng giọt

Bước vào độ tuổi 30, mình bắt đầu tham khảo và lựa chọn những sản phẩm có tác dụng chống lão hóa. Ngoài thành phần dưỡng đặc trưng như HA thì mình khuyên các chị em nên bổ sung vào chu trình skincare của mình thành phần Vitamin C, đây là thành phần có tác dụng chống oxy hóa cao, giúp da sáng, đều màu và đặc biệt còn giúp "phanh lão hóa" hiệu quả.

Mình nhớ cách đây 4 năm, lần đầu tiên mình dùng 1 loại serum Vitamin C của Hàn Quốc, mình bị châm chích và cảm giác bôi xong da vẫn cứ dính dớp khó chịu, từ đó mình hơi e dè một chút khi sử dụng các sản phẩm có chứa Vitamin C. Năm 30 tuổi, mình quyết định đi tìm 1 sản phẩm có chứa Vitamin C dịu nhẹ và không gây kích ứng, bản thân mình là da hỗn hợp thiên dầu và ghét cảm giác da cứ dính dính khi bôi các sản phẩm dưỡng da nên mình đã thử Vari:Hope 8 Days Pure Vitamin C Toner, đơn giản mình nghĩ rằng, cứ thử toner trước rồi serum sau để thử phản ứng của da xem thế nào rồi tính tiếp.

Theo như mình tìm hiểu, loại toner này ngoài thành phần Vitamin C dưỡng trắng thì nó còn có độ pH cân bằng và còn làm dịu da nữa nên mình cũng yên tâm phần nào về khả năng không bị châm chích khi dùng.

Đánh giá chung bao bì

Thông thường các chai toner mình đã dùng là dạng nước lỏng, được chứa trong chai nhựa/thủy tinh trong suốt, nhưng chai toner này lại khá khác biệt. Sản phẩm được chứa trong chai nhựa kín với phần đầu lấy sản phẩm dạng pump - giống như chai serum hay kem dưỡng. Mặc dù là chai nhựa nhưng cầm khá chắc tay, phần nắp tiện lợi và phần vòi pump cũng giúp lấy toner được tiết kiệm, vệ sinh.

Đánh giá chung texture

Đã bất ngờ từ phần vỏ, mình còn bất ngờ hơn khi texture của chai toner này hệt như serum. Không giống như texture của nhiều loại toner khác dạng lỏng nước, Vari:Hope 8 Days Pure Vitamin C Toner có màu vàng, hơi sệt và mùi hương đặc trưng giống như mùi cam quýt chua chua dịu nhẹ.

Ngoài thành phần Ascorbic Acid - nal Soleil, nồng độ 100ppm là Vitamin C nguyên chất, giúp bổ sung dưỡng chất cho làn da khỏe mạnh, tươi tắn hơn, thì chai serum này còn chứa Niacinamide (B3), Beta-Glucan, Panthenol (B5) cùng tinh dầu hạt cà rốt giúp dưỡng ẩm, làm dịu và phục hồi da.

Cảm nhận khi sử dụng

Cảm nhận khi bôi lên da lần đầu tiên đó là khá mướt da, toner hơi sệt như serum nhưng lại thấm khá nhanh, không gây cảm giác dính dính khó chịu hay bí da, bên cạnh đó mùi hương cũng khá dịu và không quá nồng.

Với nhu cầu muốn da sáng khỏe và đều màu hơn, mình sử dụng 2 lần (sáng/tối) nhưng với liều lượng khác nhau: Buổi sáng mình dùng 2 lần pump cho cả mặt và dùng trước kem chống nắng Vichy Capital Soleil , buổi tối mình dùng 3 lần pump và trước kem dưỡng Kiehl's ultra facial oil-free. Sau một tháng sử dụng mình thấy các vết thâm mụn mờ đi nhiều, da cũng sáng và đều màu hơn. Tuy nhiên, vì đây là toner có chứa Vitamin C nên dễ bị oxy hóa nên nếu sử dụng bạn phải bảo quản cẩn thận. Ngoài ra khi sử dụng loại toner này, nhất là vào buổi sáng (sau khi bôi kem chống nắng) nó sẽ khiến da xuống tone 1 chút vào cuối ngày. Nhưng với mình đây cũng không hẳn là nhược điểm gì đáng chê, mình có thể khắc phục bằng cách chọn những loại kem chống nắng hơi nâng tone nhẹ một chút là được.

Với bản thân mình, da mình khá hợp loại toner này, khi sử dụng mình cũng cảm thấy khá hời vì toner mà chả khác gì serum, thỉnh thoảng lười mình còn bỏ qua hẳn bước serum mà chỉ dùng toner cùng kem chống nắng buổi sáng và toner cùng kem dưỡng buổi tối mà thôi. Với giá gốc 450.000 VNĐ/ 100ml, mình thấy chai toner này khá hời.