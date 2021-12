Mình đã nhắm được 5 món đồ sale đáng sắm nhất của Uniqlo

Trong dịp giảm giá cuối năm này và cũng để chào mừng cửa hàng thứ 10 mới khai trương tại Bình Tân mà Uniqlo đã có loạt ưu đãi hấp dẫn dành cho nhiều sản phẩm. Từ dòng sản phẩm giữ nhiệt, áo khoác siêu nhẹ dành cho miền Bắc cho đến loạt áo thun hay sơ mi phù hợp thời tiết miền Nam. Đây là dịp khá lý tưởng để các nàng mua sắm cho cả gia đình. Dạo quanh 1 vòng Uniqlo, đây là 5 set đồ mình khá ưng ý.

Set 1: Áo sơ mi tay lửng với chất liệu cotton rất dễ mặc, phần cổ áo V vừa trẻ trung lại giúp cho vóc dáng nhìn thanh thoát hơn. Set đồ đậm chất công sở khi được mix với chân váy xếp ly to. Điểm mình thích nhất ở chiếc váy này đó là váy được may 2 lớp, phần cạp có chun co giãn nên mặc rất thoải mái.

Set 2: Uniqlo đang sale rất nhiều mẫu quần short cạp cao rất đáng mua. Chất liệu dạ dày dặn khá thích hợp để mặc mùa Thu/Đông.

Set 3: Quần legging cũng là một item đáng sắm của Uniqlo, chất liệu dày dặn và co giãn tốt, chiếc quần này chính xác là must - have của mọi cô nàng.

Set 4: Váy dáng suông đơn giản cũng đang được giảm giá khá hời trong dịp này. Kiểu váy này không chỉ dễ mặc mà còn dễ kết hợp để diện đi làm hay đi chơi.

Set 5: Áo phông của Uniqlo cũng là item dễ mặc và đang được sale chưa đến 200k. Bên cạnh đó quần smart pants của hãng cũng là món đồ đáng sắm vì phom dáng đẹp, chất liệu thoải mái khi mặc.

