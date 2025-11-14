MINGYU và VERNON (SEVENTEEN) khám phá Hồng Kông về đêm giữa khung cảnh lấp lánh của Cảng Victoria

Ảnh: PLEDIS Entertainment và Tổng cục Du lịch Hồng Kông (Trung Quốc)



MINGYU và VERNON của nhóm nhạc K-pop đình đám SEVENTEEN đã khởi đầu hành trình đêm đầy mê hoặc tại Hồng Kông, đắm chìm vào nhịp sống đêm sôi động của thành phố dọc theo Cảng Victoria. Buổi tối bắt đầu bằng chuyến du ngoạn ngắm cảnh trên chiếc thuyền buồm biểu tượng của Hồng Kông, chiêm ngưỡng toàn cảnh đường chân trời rực rỡ ánh đèn. Trải nghiệm tiếp nối tại một quán bar sân thượng và nhà hàng ở Tiêm Sa Chủy, nơi hai nghệ sĩ thưởng thức các món ăn hấp dẫn và những ly cocktail được pha chế riêng trong khung cảnh lung linh của cảng về đêm. Từ những góc cảng nổi tiếng đến hương vị phong phú và không khí náo nhiệt, hành trình của MINGYU và VERNON đã mang đến cho người hâm mộ trên toàn thế giới góc nhìn mới mẻ về một Hồng Kông đầy lộng lẫy dưới bầu trời đêm.

Hoà mình vào không khí sôi động bên bờ cảng

Mở màn đêm khám phá, MINGYU và VERNON lựa chọn du ngoạn trên chiếc thuyền buồm - một trong những biểu tượng du lịch nổi tiếng nhất của Hồng Kông - nơi họ ngắm nhìn toàn cảnh Cảng Victoria rực rỡ ánh đèn đêm. Không dừng lại ở đó, Hồng Kông còn chinh phục du khách bằng hàng loạt trải nghiệm độc đáo từ chuyến phà Ngôi Sao huyền thoại, khung cảnh ngoạn mục từ đỉnh núi Thái Bình cho đến chuỗi quán bar, nhà hàng và điểm hẹn văn hóa sôi động dọc bến cảng. Hồng Kông mở ra vô vàn lựa chọn để tận hưởng đường chân trời biểu tượng và nhịp sống rực rỡ của thành phố theo phong cách riêng.

Thưởng thức ẩm thực tuyệt hảo giữa khung cảnh nên thơ dọc cảng

Tiếp nối hành trình, MINGYU và VERNON cùng nhau khám phá tinh hoa ẩm thực bản địa Hồng Kông qua thực đơn được tuyển chọn kỹ lưỡng. Trong số những món ăn nổi bật phải kể đến vịt quay Bắc Kinh trứ danh và đĩa dim sum truyền thống. "Dù thưởng thức vào bất kỳ thời điểm nào, dim sum vẫn luôn hấp dẫn," một thành viên chia sẻ. Thành viên còn lại bày tỏ sự yêu thích với món vịt quay: "Tôi đặc biệt thích lớp da giòn tan của vịt quay." Cả hai tiết lộ bí quyết riêng để cảm nhận trọn vẹn hương vị đặc trưng của ẩm thực Hồng Kông. Khi màn đêm buông xuống, bộ đôi di chuyển đến quầy bar trên sân thượng với tầm nhìn toàn cảnh đường chân trời của thành phố. Nhấm nháp những ly cocktail được pha chế tinh tế, hai nghệ sĩ chiêm ngưỡng toàn cảnh trung tâm Hồng Kông, tận hưởng trọn vẹn nguồn năng lượng sôi động và náo nhiệt của thành phố không ngủ.

Hành trình ẩm thực tại Hồng Kông còn nhiều điều hấp dẫn hơn thế. Cảng Victoria tựa như một chòm sao rực rỡ của tinh hoa ẩm thực châu Á. Hãy tưởng tượng những bữa tiệc đạt sao Michelin và ly cocktail trên tầng mây quyện cùng khung cảnh ngoạn mục phía cảng. Từ những nhà hàng sôi động ở Tiêm Sa Chủy đến cảnh quan ven biển trải dài khắp đảo Hồng Kông, khung cảnh tuyệt đẹp nơi đây luôn là "gia vị" không thể thiếu trong chuyến đi.

Theo chân MINGYU và VERNON (SEVENTEEN) khám phá Hồng Kông, khán giả như được chìm đắm vào vẻ đẹp nơi hội tụ những khung cảnh cảng đầy biểu tượng, ẩm thực tinh tế và nhịp sống về đêm cuốn hút. Hãy cùng chiêm ngưỡng chuyến đi của hai ngôi sao và lên kế hoạch cho hành trình của riêng bạn để cảm nhận năng lượng của Hồng Kông.

Nhân dịp đến Hồng Kông trong chuyến lưu diễn "SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN HONG KONG" tại sân vận động Kai Tak - địa điểm tổ chức hòa nhạc lớn nhất thành phố, MINGYU và VERNON đã tranh thủ thời gian khám phá vẻ đẹp tráng lệ của cảng Victoria. Hai đêm diễn cháy vé hoàn toàn với 72,600 khán giả, cùng sự kiện dành riêng cho người hâm mộ "CARATIA", đã thổi bừng không khí lễ hội ngập tràn khắp thành phố.