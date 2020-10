Miền Trung nguy cơ bão chồng bão: Bão số 8 đổ bộ Hà Tĩnh - Quảng trị trong đêm nay, đêm mai bão số 9 "cuồng phong" tiến vào biển Đông

Theo thông tin từ TTKTTVQG, vào hồi 10 giờ ngày 25/10, vị trí tâm bão cách đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 130km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh - Quảng Trị và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Đến 10 giờ ngày 26/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 104,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Lào-Thái Lan.

Do ảnh hưởng của bão số 8, từ chiều tối và đêm nay, các tỉnh từ Nghệ An - Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 200mm.

Đường đi của bão số 8 và dự báo hướng phát triển của bão số 9. Ảnh: TTKTTVQG.

Ở 1 diễn biến khác, ngay sau khi bão số 8 đổ bộ vào đêm mai, ngày 26/10, một cơn bão khác có tên quốc tế là Molave giật cấp 12 sẽ tiến vào biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong mùa mưa bão năm nay.

Đến 07 giờ ngày 26/10, vị trí tâm bão ở trên khu vực miền Trung Phi-líp-pin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Đến 07 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 300km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 07 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão cách bờ biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 15.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Báo số 9 được dự báo là cơn bão mạnh và phức tạp. Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra nhận định, cơn bão này di chuyển nhanh, cường độ được dự báo là mạnh ngang và thậm chí là mạnh hơn bão Damrey tàn phá khu vực Nam Trung Bộ vào năm 2017, khi được dự báo giập cấp 15 khi tiến sát đất liền.

Cũng do ảnh hưởng của bão số 9, khả năng trong ngày 28/10, khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên sẽ có mưa rất to.