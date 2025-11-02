Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Bình

Thôi chức sau 1 ngày nộp đơn

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) đã thông qua miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Lê Văn Nam, kể từ ngày 31/10.

Trong đơn từ nhiệm gửi ngày 30/10, ông Nam muốn thôi chức Tổng giám đốc lẫn thành viên Hội đồng quản trị HBC. Ông Nam cho biết đây là nguyện vọng cá nhân.

Hội đồng quản trị HBC quyết định giao ông Lê Viết Hiếu - Phó Tổng Giám đốc thường trực - điều hành hoạt động công ty cho đến khi bổ nhiệm nhân sự mới.

Ông Lê Viết Hiếu là con trai Chủ tịch Hội đồng quản trị HBC Lê Viết Hải.

HBC miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Lê Văn Nam.

Ông Nam năm nay 49 tuổi, có trình độ Kỹ sư xây dựng, tốt nghiệp học Trường Đại học Bách khoa TPHCM - Đại học Quốc gia TPHCM. Ông Nam được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc HBC từ ngày 1/6/2023, sau đó tham gia vào Hội đồng quản trị từ ngày 27/6/2023.

Ông Nam từng công tác tại HBC từ năm 2001 và giữ chức vụ giám đốc dự án ở nhiều công trình của HBC như Vincom Tower, Sunrise Tower, Era Town và các công trình quản lý thi công tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Giai đoạn 2014 - 2019, ông Nam được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (tên gọi trước đây của HBC).

Đáng chú ý, khoảng 4 tháng trước khi từ nhiệm, ông Nam đã bán hết cổ phiếu đang sở hữu tại HBC vì nhu cầu tài chính cá nhân. Trước đó, ông Nam nắm lượng cổ phiếu tương đương 0,18% vốn điều lệ của HBC.

Từ tháng 8 đến nay, nhân sự cấp cao của HBC có nhiều biến động. Hai Phó tổng giám đốc và một Giám đốc tài chính đã từ nhiệm.

Ngày 23/10, HBC bổ sung nhân sự cho Ban tổng Giám đốc khi bổ nhiệm ông Nguyễn Lâm Văn Trà vào vị trí Phó tổng Giám đốc, kể từ ngày 1/11. Trước đó, ông Trà giữ chức vụ Giám đốc dự án. Ngoài ra, HBC cũng tái ký hợp đồng lao động với ông Nguyễn Kinh Luân trong vai trò Phó tổng Giám đốc.

Quý III năm nay, HBC ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 1.122 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2024. Hoạt động xây dựng tiếp tục đóng vai trò chủ lực, giúp lợi nhuận gộp tăng 10% lên gần 67 tỷ đồng.

Điểm sáng nổi bật của quý III là doanh thu tài chính tăng mạnh hơn 1.100%, đạt gần 230 tỷ đồng, chủ yếu đến từ khoản lãi chậm thanh toán được ghi nhận theo phán quyết của tòa án. Nhờ nguồn thu tài chính đột biến và thu nhập khác tăng, lợi nhuận sau thuế trong quý III/2025 đạt hơn 188 tỷ đồng, tăng 138% so với cùng kỳ năm 2024.

Hai công ty chứng khoán thay CEO

Công ty CP Chứng khoán An Bình (ABS - mã chứng khoán: ABW) thông báo bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Quang Đạt - người từng giữ các vai trò quan trọng tại nhiều công ty chứng khoán khác nhau.

Ông Nguyễn Quang Đạt - tân Tổng Giám đốc ABS.

Theo đó, Hội đồng quản trị ABS ra nghị quyết miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Nhâm Hà Hải kể từ ngày 1/11. Trước đó, ông Hà đã gửi nộp đơn xin thôi việc vào ngày 28/10.

Ở chiều ngược lại, ABS bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Đạt vào ghế Tổng giám đốc trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày 01/11/2025.

Ông Đạt năm nay 40 tuổi. Ông Đạt từng có thời gian ngắn, từ tháng 8 - 9/2025 làm Phó tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Asean. Ông cũng từng giữ vai trò Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia từ tháng 6/2024 - 1/2025.

Trước đó, ông Đạt từng kinh qua nhiều công ty chứng khoán như VNDIRECT, Mirae Asset, AIS… Ngoài ra, ông Đạt còn là cổ đông sáng lập CTCP Phát triển vốn và Đầu tư DATS (DATS Capital).

Công ty CP Chứng khoán Vietcap (mã chứng khoán: VCI) công bố quyết định thay đổi loạt nhân sự cấp cao. Trong đó, ông Tô Hải rời khỏi vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Người kế nhiệm là bà Tôn Minh Phương, hiện giữ chức Giám đốc điều hành Bộ phận Ngân hàng Đầu tư. Quyết định có hiệu lực từ ngày 18/11, với nhiệm kỳ 5 năm.

Bà Tôn Minh Phương làm Tổng Giám đốc Vietcap.

Trong đơn từ nhiệm, ông Tô Hải cho biết rời vị trí tổng giám đốc vì lý do cá nhân và nhấn mạnh việc từ nhiệm sẽ có hiệu lực kể từ khi được hội đồng quản trị chấp thuận. Dù rời ghế tổng giám đốc, ông Hải vẫn là thành viên Hội đồng quản trị và hiện nắm gần 18% vốn điều lệ - cổ đông lớn nhất của Vietcap.

Ông Tô Hải là người dẫn dắt Vietcap từ năm 2007, gần 2 thập kỷ qua giữ vị trí Tổng giám đốc, góp phần định hình Vietcap trở thành một trong những công ty chứng khoán tư nhân hàng đầu thị trường.

Ngoài ra, Vietcap cũng bổ nhiệm ông Tuấn Nhan - Giám đốc điều hành khối Môi giới và giao dịch chứng khoán khách hàng tổ chức và trái phiếu - giữ chức Phó Tổng Giám đốc Vietcap, nhiệm kỳ 5 năm, kể từ 18/11.