Miền Bắc vẫn tiếp tục đón thêm nhiều đợt không khí lạnh trong tháng 4 này, nền nhiệt thấp hơn trung bình nhiều năm

Những ngày qua, các tỉnh miền Bắc duy trì tình trạng thời tiết mát mẻ, nhiều khu vực Bắc Bộ thậm chí ghi nhận nền nhiệt trên 30 độ. Tuy nhiên, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn khiến trời vẫn lạnh.

Về sự thay đổi của thời tiết miền Bắc so với cùng thời kỳ hằng năm, Trung tâm khí tượng cho biết, trong nửa đầu tháng 4, không khí lạnh (KKL) có khả năng hoạt động mạnh hơn trung bình nhiều năm (TBNN), sau đó sẽ suy giảm dần về cường độ.

Về nhiệt độ, cả nước phổ biến ở mức thấp hơn từ 0,5-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ thấp hơn từ 2-3 độ C, có nơi thấp hơn.

Những ngày qua, miền Bắc trải qua những ngày thời tiết khá mát mẻ, về đêm và sáng sớm trời se lạnh. Ảnh minh họa.

Trong thời kỳ dự báo tiếp theo, Trung tâm khí tượng đưa ra nhận định, Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh, gây mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cụ thể, theo dự báo chi tiết 10 ngày tiếp theo của tháng 04, (từ ngày 11-20/4):

Khoảng ngày 11-12/4 do ảnh hưởng của rãnh gió Tây nên khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông rải rác. Sau đó, khu vực Bắc Bộ sẽ ở rìa phía Nam của rãnh áp thấp bị nén bởi không khí lạnh ở phía Bắc.

Khoảng ngày 16/4, không khí lạnh hoạt động mạnh hơn đẩy dịch rãnh áp thấp xuống phía Nam gây mưa rào và dông cho toàn khu vực, trong mưa dông cần đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa có thể kéo dài đến khoảng ngày 17/4 sau giảm mưa chỉ còn tập trung chủ yếu tại khu vực Tây Bắc vào đêm và sáng.

Đến khoảng ngày 20/4, do hội tụ mực 5000m nên khu vực có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Trong thời kì này, do ảnh hưởng của KKL, nền nhiệt ở Bắc Bộ có xu hướng giảm, trời chuyển lạnh từ khoảng ngày 17/4, riêng ngày 18/4 có khả năng chuyển rét.

Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ do tác động của không khí lạnh nên có mưa dông rải rác từ khoảng ngày 16-18/4.



Dự báo nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc thấp hơn từ 0-0,5 độ so với TBNN cùng thời kỳ.

Ngoài ra, trong 10 ngày tới, nắng nóng có thể xảy ra cục bộ tại khu vực Tây Bắc và Trung Bộ trong khoảng ngày 13/4, sau đó tạm giảm; nắng nóng có xu hướng gia tăng hơn trong tháng 5 tại Bắc Bộ và Trung Bộ, tuy nhiên đợt nắng nóng sẽ không kéo dài và gay gắt.

