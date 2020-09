Miền Bắc tăng nhiệt trước khi đón đợt gió mùa mới, Hà Nội mát mẻ, gió nhẹ đậm chất thu

Theo thông tin từ Trung Dự báo KTTV Quốc gia, trong ngày 21/9, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Do khối không khí lạnh đã suy yếu hoàn toàn, không còn khả năng ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc nên trong ngày hôm nay nhiệt độ ở các tỉnh phía Bắc sẽ tăng dần lên.

Cụ thể, Bắc Bộ trong đó có Hà Nội mưa sẽ giảm hẳn, trời có thể nắng vào trưa, chiều nay, nhiệt độ tăng lên, nhiệt độ cao nhất nằm khoảng 30 - 32 độ. Tối và đêm trời se lạnh, thấp nhất 24 độ về đêm.

Khu vực Hà Nội: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 29-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi phía Bắc đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ

Khu vực Trung Bộ trong ngày hôm nay cũng sẽ giảm mưa, chỉ còn mưa cục bộ vài nơi, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất: 32 - 33 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày có nắng, chiều tối có mưa giông.