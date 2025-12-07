Miền Bắc đang trải qua những ngày rét về đêm và sáng, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19°C, có nơi dưới 15°C.

Ban ngày, nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc dao động 22-26°C, có nơi vượt mức 26°C. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khoảng 4-5°C, không quá cao như những ngày cuối tháng 11.

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn Nam Bộ, trong 2-3 ngày tới, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường yếu lệch đông, sau có cường độ ổn định. Khoảng 13/12, không khí lạnh khả năng được tăng cường mạnh trở lại.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh cường độ mạnh. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định, từ khoảng 13/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét cả ngày.

Trong đó, từ đêm 13-14/12, Bắc Bộ khả năng xảy ra rét đậm , vùng núi có nơi rét hại, Bắc Trung Bộ một số nơi rét đậm sau khi đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh.

Ngoài ra, Đông Bắc Bộ từ 11-12/12 mưa rào rải rác. Khoảng đêm 12-13/12, Bắc Bộ khả năng mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to.

Quảng Trị, TP Huế và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ hứng mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông từ đêm 9-16/12, trong đó, đêm 9-10/12, duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to. Trong ba ngày 13-15/12, các địa phương này có thể xảy ra mưa lớn diện rộng.

Cao Nguyên Trung Bộ cũng có mưa, mưa rào rải rác có nơi có dông, cục bộ mưa to trong khoảng thời gian từ đêm 9-11/12 và ngày 13-14/12.

Khu vực Nam Bộ cũng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trong ba ngày 10-14/12.

Theo bảng cập nhật thời tiết 10 ngày tới tại trung tâm TP Hà Nội của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, nhiệt độ thấp nhất khu vực này có thể xuống 10°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Theo đó, ngày mai 8/12, thời tiết trung tâm Hà Nội có mưa rào, nhiệt độ trong ngày dao động 18-25°C. Thời tiết khu vực này khô ráo trở lại trong các ngày 9-10/12, nhiệt độ cao nhất phổ biến 24-25°C, thấp nhất 16-17°C.

Ngày 11-12/12, khu vực trên chuyển mưa, mưa rào, nhiệt độ ban ngày giảm nhẹ, cao nhất còn 23°C, ban đêm và sáng sớm, nhiệt độ tăng lên mức 19°C.

Ngày 13/12, không khí lạnh mạnh bắt đầu ảnh hưởng, nhiệt độ khu vực trung tâm Hà Nội giảm, cao nhất 21°C, thấp nhất 14°C, trời nhiều mây, có mưa dông.

Sang ngày 14/12, không khí lạnh mạnh tác động sâu, nhiệt độ Hà Nội tiếp tục giảm mạnh, cao nhất 16°C, thấp nhất giảm còn 11°C, trời có mưa, mưa rào.

Trong hai ngày cuối thời kỳ dự báo (15-16/12), khu vực này khô ráo, trời không mưa, nhiệt độ thấp nhất tiếp tục giảm nhẹ xuống mức 10°C, nhiệt độ cao nhất tăng lên 19°C.