Miền Bắc rét đậm, rét hại tới bao giờ?

Những ngày vừa qua, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của KKL tăng cường. Do ảnh hưởng của KKL, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại; vùng đồng bằng và Thanh Hóa trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11 - 14 độ C, vùng núi 8 - 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Tình trạng thời tiết mưa và rét đã kéo dài tại các tỉnh miền Bắc nhiều ngày, ảnh hưởng khá lớn đến cuộc sống của người dân. Vậy tình trạng thời tiết này bao giờ sẽ kết thúc?

Theo dự báo, từ ngày 10-13/02, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, riêng ngày 12-13/02 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh. Trời rét trong ngày 10/02, sau đêm và sáng trời rét đậm.

Như vậy, tình trạng mưa rét tại các tỉnh miền Bắc sẽ giảm từ hôm nay, nhiều khu vực sẽ bắt đầu có nắng. Tuy nhiên, tình trạng này sẽ không kéo dài lâu khi đến ngày 12/2, mưa sẽ quay trở lại cùng với đó là tình trạng nồm ẩm. Tuy vậy, nền nhiệt sẽ không giảm quá sâu, trời chỉ còn rét về đêm và sáng sớm.

Thời tiết trong 10 ngày tới:

Phía Tây Bắc Bộ: Từ đêm 10 - 11/2, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 12 - 14/2, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng ngày 14/2 có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.

Từ ngày 15 - 18/2, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, riêng Lai Châu, Điện Biên có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời rét, riêng Lai Châu, Điện Biên đêm và sáng trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ ngày 10 - 11/2, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác. Trời rét.

Từ ngày 12 - 14/2, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng ngày 14/2 có mưa vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh. Trời rét; riêng ngày 12/2 đêm và sáng trời rét. Từ đêm 14 - 18/2, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời rét; từ ngày 16/2 đêm và sáng trời rét.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ ngày 10 - 13/2, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng ngày 13/02 phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét, phía Nam đêm và sáng sớm trời lạnh.

Từ ngày 14 - 18/2, có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời rét; phía Nam đêm và sáng trời lạnh, từ ngày 15/2 trời rét.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ 9 - 18/2, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng ngày 9 - 10/2 và 14 - 18/2 phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh, từ ngày 15/2 trời lạnh.

Tây Nguyên: Từ 9 - 18/2, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Khu vực Nam Bộ: Từ 9 - 18/2, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 10 - 11/2, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác. Trời rét.

Từ ngày 12 - 14/2, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng ngày 14/2 có mưa vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh. Trời rét; riêng ngày 12/2 đêm và sáng trời rét. Từ đêm 14 - 18/2, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời rét; từ ngày 16/2 đêm và sáng trời rét.

