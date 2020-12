Miền Bắc nhiệt độ tăng dần nhưng vẫn rét thấu da, miền Nam đón mưa "cực lớn" do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, khối không khí lạnh đang ảnh hưởng đến thời tiết nước ta đang dần suy yếu.

Từ ngày hôm nay 22/12, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc tăng dần, tuy nhiên trời vẫn iếp tục rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại về đêm và sáng sớm 1 số nơi có khả năng xuất hiện băng giá.

Mặc dù nền nhiệt tăng, nhưng nhiều nơi nhiệt độ vẫn dưới 10 độ. Trạm đo Mẫu Sơn nền nhiệt thấp nhất cũng chỉ 5.9 độ, Đồng Văn (Hà Giang) 5.5 độ.

Một số ứng dụng thời tiết còn đo được nền nhiệt tại đỉnh Fansipan xuống chỉ còn -4 độ.

Băng giá đã xuất hiện ở Fansipan ngày hôm qua.

Trong khi đó ở Nam Bộ, do ảnh hưởng của ATNĐ suy yếu từ bão số 14, nên từ hôm nay sẽ có mưa to đến rất to.



Từ nay đến ngày 23/12, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 150mm; Các tỉnh Nam Bộ từ chiều nay (22/12) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông với tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm/đợt, có nơi trên 100mm.



Dự báo chi tiết cho cấc vùng trên cả nước ngày hôm nay:

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 11-13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 17-20 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, phía Nam có nơi trên 21 độ; cao nhất từ 22-25 độ, phía Nam 25-28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ; cao nhất từ 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, có nơi trên 18 độ; cao nhất từ 27-30 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 31-34 độ.