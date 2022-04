Miền Bắc nắng ấm 2 ngày nữa trước khi không khí lạnh tràn về

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao suy yếu nên các tỉnh miền Bắc tiếp tục trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Dự báo, tình trạng thời tiết này sẽ tiếp tục duy trì tại các tỉnh miền Bắc trong 2 ngày nữa trước khi đón đợt không khí lạnh vào cuối tuần (16/04).

Những ngày qua, các tỉnh miền Bắc duy trì trạng thái thời tiết ngày có nắng, lạnh về đêm và sáng.

Theo đó, từ đêm 15/4 (đêm thứ Sáu), trên khu vực vùng núi Bắc Bộ có khả năng hình thành một vùng hội tụ gió ở độ cao 3000m. Cũng từ đêm 15/4, một đợt không khí lạnh yếu tràn xuống nước ta, sau đó không khí lạnh tiếp tục tăng cường mạnh hơn trong các ngày từ 16-18/4.

Do tác động đồng thời của không khí lạnh và vùng hội tụ gió trên cao nên từ đêm 15 đến hết ngày 17/4, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ giảm mạnh từ 16/4 với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18-21 độ C, vùng núi cao dưới 18 độ C, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 22-25 độ C.

Thủ đô Hà Nội từ thứ Sáu (15/4) trời nhiều mây, âm u, nền nhiệt giảm nhẹ với nhiệt độ trong ngày dao động từ 24-28 độ C. Sang ngày 16-17/4, trời nhiều mây, có mưa dông. Nhiệt độ trong ngày 16/4 dao động từ 23-25 độ C, ngày 17/4 dao động từ 20-24 độ C. Ngày 18/4 trời tạnh mưa nhưng nhiệt độ khá thấp, chỉ từ 19-23 độ C.

Dự báo ngay sau đợt mưa trên, khoảng ngày 19-20/4, một vùng hội tụ gió ở độ cao 5000m lại được thiết lập ở Bắc Bộ, gây mưa dông cho khu vực này.

Trong khi đó tại Nam Trung Bộ, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên hai ngày 15-16/4, khu vực này tăng mưa, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến hết tháng 4 dự báo tiếp tục có mưa chuyển mùa cục bộ, riêng từ ngày 14-16/4 do ảnh hưởng của gió Tây Nam nên khu vực có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Cơ quan khí tượng lưu ý, tháng 4 là thời điểm giao mùa trên cả nước, sự cạnh tranh giữa các khối khí có bản chất trái chiều thường gây ra dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ở giai đoạn này.

