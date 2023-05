Miền Bắc mát mẻ đến bao giờ?

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang trải qua những ngày thời tiết mát mẻ, dễ chịu với nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 24-27 độ C. Nhiều nơi còn có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Vậy thời tiết mát mẻ tại các tỉnh miền Bắc và Trung Bộ kéo dài đến bao giờ?

Không khí lạnh khiến nền nhiệt miền Bắc giảm, nhiều nơi trời se lạnh về đêm và sáng, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên đêm 14 và sáng 15/5, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Từ ngày 16/5, vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông, Bắc Bộ và Trung Bộ nền nhiệt độ tăng trở lại. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ và phía Tây Bắc Trung Bộ có nắng nóng cục bộ.

Từ khoảng ngày 17/5, khả năng xuất hiện nắng nóng trở lại trên diện rộng.

Riêng tại Đông Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nôi, nắng nóng có khả năng chỉ xuất hiện trong hai ngày 17-18/5. Sau đó, khoảng 19-20/5, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, từ 21-23/3, trời nắng nóng trở lại.

Đợt nắng nóng tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 23/5.

Một đợt nắng nóng diện rộng sắp quay lại miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Trước đó, trong thời kỳ từ ngày 11/4 - 10/5/2023 Bắc Bộ và Trung Bộ đã có 02 đợt nắng nóng diện rộng. Đợt 01 từ ngày 17 - 24/4, nắng nóng xảy ra diện rộng tại khu vực Tây Bắc Bộ; từ ngày 18-23/4, nắng nóng xuất hiện tại các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên.

Đợt 02, nắng nóng xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ từ ngày 04 - 7/5/2023 với nhiều nơi ghi nhận giá trị nhiệt độ cao nhất ngày vượt giá trị lịch sử (GTLS) trong cùng thời kỳ.

Tại Nam Bộ nắng nóng xảy ra diện rộng kéo dài nhiều ngày 20/4 - 7/5/2023.

Nhiều đợt nắng nóng với nền nhiệt cao đã khiến nhiệt độ trung bình thời kỳ từ ngày 11/4 - 10/5/2023 trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5 - 1,5 độ C;

Riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ, Trung Bộ và một số nơi tại Nam Bộ cao hơn từ 1,5 - 2,0 độ C so với trung bình nhiều năm.

Về tình hình thời tiết nửa cuối tháng 5, cơ quan khí tượng đưa ra dự báo, từ khoảng cuối tháng 5/2023, nền nhiệt độ có xu hướng cao hơn từ 0,5- 1,0 độ so với TBNN; số ngày nắng nóng cũng gia tăng tại Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ và ở mức cao hơn so với năm 2022.

Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động tích cực dần, mưa gia tăng đều hơn trên khu vực, nắng nóng giảm dần tại Nam Bộ.

Nắng nóng giảm dần và Nam Bộ chuẩn bị bước vào mùa mưa

Nam Bộ chuẩn bị đón mùa mưa đến sớm

Nhiều ngày qua, Thành phố Hồ Chí Minh cũng như nhiều tỉnh Đông Nam Bộ liên tục xuất hiện mây đen âm u bao phủ từ sáng sớm tới trưa chiều, xuất hiện mưa cục bộ tại nhiều khu vực, nhiệt độ giảm. Thời tiết trở nên dễ chịu hơn. Theo các chuyên gia khí tượng, đây là dấu hiệu cho thấy khu vực Nam Bộ chuẩn bị bước vào mùa mưa.

Mùa mưa tại Nam Bộ sẽ chính thức bắt đầu khi gió mùa Tây Nam hoạt động ổn định vói kiểu thời tiết đặc trưng là sáng nắng chiều mưa.

Tuy nhiên, vào đầu mùa mưa vẫn có những đợt nắng nóng, chứ không hẳn sẽ mưa liên tục nhiều ngày.

Dự báo trong tuần này, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết điển hình của mùa mưa với ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng các ngày 18-23/5, khu vực này cục bộ có mưa vừa đến mưa to vào chiều tối và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.