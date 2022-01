Miền Bắc đón Tết trong tiết trời tê tái, gió rít buốt giá kéo dài sang tận mùng 4, Hà Nội thấp nhất 10 độ C

Nhận định về thời tiết dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia thông tin, từ ngày 31/1, các đợt không khí lạnh liên tục được bổ sung. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nền nhiệt giảm mạnh, dự báo rét đậm, rét hại kéo dài đến ngày 4/2 (mùng 4 Tết). Vùng núi cao có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa tuyết và băng giá.

Miền Bắc chìm sâu trong giá rét, vùng núi mưa tuyết

Từ trưa 30/01, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Tại vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của gió mùa, nền nhiệt nhiều nơi đã giảm sâu như Mẫu Sơn - Lạng Sơn 2 độ C; Sa Pa 7,8 độ C, Ba Vì - Hà Nội 11,8 độ C…

Theo dự báo, đêm 30/01, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Ngày 31/01, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường bổ sung xuống phía Nam.

Thời tiết miền Bắc trong dịp Tết Nhâm Dần 2022

Khu vực Bắc Bộ: Từ ngày 31/01 - 04/02 (tức ngày 29 tháng Chạp đến mùng 4 Tết): Miền Bắc rét đậm, rét hại, có mưa vài nơi. Trong cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió mạnh. Riêng vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ cao nhất 14 - 18 độ; nhiệt độ thấp nhất 10 - 14 độ, vùng núi 7 - 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ.

Từ mùng 5 đến mùng 6 Tết: Có mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ có xu hướng tăng dần. Nhiệt độ cao nhất 16 - 20 độ, nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ.

Khu vực Hà Nội: Ngày 29 Tết: Có mưa nhỏ, chủ yếu vào sáng đến trưa, trời rét đậm, nhiệt độ dao động từ 12 - 16 độ. Mùng 1 đến mùng 3 Tết, sáng có mưa, trưa chiều giảm, trời rét đậm, nhiệt độ từ 12 - 17 độ C. Mùng 4 đến mùng 5, trời bớt rét, mưa giảm đáng kể, dễ có chút nắng, nền nhiệt dao động từ 13 - 19 độ C. Trước khi đón thời tiết đẹp để khai xuân vào mùng 7, khu vực phải đón cơn mưa dễ quay trở lại vào mùng 6 Tết.

Thời tiết trong dịp Tết của các khu vực khác

Khu vực từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế: Từ ngày 31/01- 06/02 (29 tháng Chạp đến mùng 6 Tết): Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 31/01 đến ngày 04/02 trời rét, riêng phía Bắc có rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 14 - 18 độ, phía Nam 19 - 23 độ; nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 11 - 14 độ, phía Nam 15 - 19 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 31/01- 06/02 (29 tháng Chạp đến mùng 6 Tết): Phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam ít mưa, ngày nắng. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 24 - 32 độ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 19 - 25 độ.

Khu vực Tây Nguyên: Từ ngày 31/01 - 06/02 (29 tháng Chạp đến mùng 6 Tết): Ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 27 - 31 độ; nhiệt độ thấp nhất 16 - 20 độ.

Khu vực Nam Bộ: Từ ngày 31/01 - 06/02 (29 tháng Chạp đến mùng 6 Tết): Ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ.





https://afamily.vn/mien-bac-don-tet-trong-tiet-troi-te-tai-gio-rit-buot-gia-keo-dai-sang-tan-mung-4-ha-noi-thap-nhat-10-do-c-20220130200826589.chn