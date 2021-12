Miền Bắc đón nhiều đợt không khí lạnh liên tiếp, trời chuyển mưa rét, Hà Nội thấp nhất 14 độ

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (12/12), bộ phận không khí lạnh tăng cường đã bắt đầu ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc.

Dự báo, chiều và đêm nay (12/12) sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong ngày hôm nay (12/12), ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ đêm nay (12/12), ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ, vùng núi cao dưới 12 độ; Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế từ 16 -19 độ.

Không khí lạnh tăng cường xuống gây mưa nhỏ rải rác cho các tỉnh thành miền Bắc, có thể ảnh hưởng tới việc đi lại. Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, theo dự báo, đợt không khí lạnh này cường độ không quá mạnh nên nhiệt độ giảm không nhiều. Tại Y Tý, Lào Cai, Chủ Nhật trời có mưa nhỏ và nhiệt độ sẽ giảm từ 25 độ C xuống 23 độ C và 21 độ C vào ngày 13/12. Các ngày còn lại trời không mưa, tạnh ráo. Về đêm và sáng sớm trời rét với mức nhiệt thấp nhất trong 4 ngày tới phổ biến 12 - 16 độ C.

Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay (12/12) có lúc có mưa nhỏ, từ đêm nay trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ.



Ngoài ra, Trung tâm khí tượng Thủy văn cũng đưa ra nhận định, đêm 16 ngày 17/12 các tỉnh Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng tiếp của một đợt KKL được tăng cường trong hai ba ngày tiếp theo nên trời ở ngưỡng rét, riêng đêm và sáng nhiệt độ giảm thấp.

Do ảnh hưởng của KKL, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác trong đêm 16 ngày 17/12 và khoảng ngày 20/12.

Cũng trong khoảng từ 17-20/12/2021, trên khu vực Biển Đông có khả năng khoảng 01 xoáy thuận nhiệt đới và có thể ảnh hưởng đến khu vực các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ Tây Nguyên và Nam Bộ.