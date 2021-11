Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, rét đậm kéo dài nhiều ngày, Hà Nội thấp nhất 14 độ

Hiện nay (21/11), bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Bắc nước ta.

Dự báo: Khoảng tối và đêm nay 21/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, từ sáng sớm ngày 22/11 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh nên từ đêm ngày hôm nay (21/11) đến sáng ngày 22/11, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào. Từ ngày 22/11, khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 22/11, ở Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao dưới 8 độ; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ.

Khu vực Hà Nội: Đêm hôm nay (21/11) đến sáng ngày 22/11, có mưa, mưa rào. Từ ngày 22/11 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ.

Băng giá có thể xuất hiện ở một số địa điểm vùng núi cao Bắc Bộ trong đợt không khí lạnh này. Ảnh minh họa.

Về đợt không khí lạnh này, cơ quan khí tượng nhận định đây là đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, được đánh giá sẽ gây ra đợt rét sâu nhất kể từ đầu mùa và kéo dài trong nhiều ngày ở miền Bắc. Các đỉnh núi cao như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Đồng Văn (Hà Giang) và Fansipan (Lào Cai) có thể xuất hiện băng giá khi nhiệt độ xuống rất thấp trong đêm.

Ngoài ra, theo bản đồ dự báo của Accuweather, Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ trải qua hai giai đoạn trong đợt rét sắp tới. Ngày 21-22/11, khu vực rét ẩm khi mưa dông xuất hiện, nhiệt độ giảm xuống ngưỡng thấp nhất 15-18 độ C.

Đến ngày 23-24/11, mưa dông kết thúc nhưng nhiệt độ tiếp tục giảm sâu, miền Bắc bước vào hai ngày rét nhất của đợt này. Nhiệt độ trong ngày chỉ ở ngưỡng 18 độ C và xuống mức thấp nhất là 14 độ C trong đêm.

Từ ngày 25/11, thời tiết Hà Nội chuyển nắng ấm khi nhiệt độ tăng lên cao nhất 24 độ C. Ban đêm, trời chuyển rét đậm 14-15 độ C. Trạng thái này khả năng duy trì đến hết tháng 11.